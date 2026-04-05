La familia que se elige

No podemos negar que el Viernes Santo nos quedamos tristes, desolados diría yo, porque se acaba nuestra Semana. Siempre hay alguien que recuerda: todavía queda el Domingo de Resurrección. Y ahí los recurrentes: Yo el Domingo ya no bajo. ¡Pues hay que bajar, claro que hay que bajar, porque la Resurrección es lo que le da sentido a todo lo que vivimos!

El cortejo de los Sagrados Titulares de la Agrupación de Cofradías lo componen nazarenos de todas las hermandades, cuya representación la forman cinco o seis nazarenos y el guion corporativo. Las cofradías del Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo acompañan al Señor y las del Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo a María Santísima Reina de los Cielos.

Tenemos túnicas y capirotes de todos los colores, ideal para explicar a los más pequeños el significado de los mismos. Tenemos nazarenos con guantes blancos, con guantes negros y sin guantes. Hay cíngulos, espartos, correas, sardinetas, escapularios, sandalias, medallas. Perfecto para hacer un repaso del vocabulario cofrade con los niños y niñas.

El cortejo del Resucitado es una metáfora de la sociedad y, por supuesto, una metáfora de nuestras relaciones. Cada uno con su visión de la vida, con su realidad familiar, con sus dificultades y sus retos profesionales, con sus pasiones, aficiones, opiniones, ideologías o talentos, pero todos recorriendo el mismo camino.

En los seis artículos precedentes he querido compartir la indisoluble relación que para mí hay entre familia y Semana Santa, pero el Domingo de Resurrección me sirve de excusa perfecta para traer a esa familia que se elige, la de los amigos y conocidos que se cruzan en tu camino antes o después y con los que siempre hablas de Semana Santa: da igual que sea Navidad o Feria, que estés en La Rosaleda o en el Martín Carpena, que estés comiendo espetos junto a la playa o un arroz caldoso en los Montes.

Ignacio me invitó a que escribiera estos artículos y yo lo engañé para que me hiciera el prólogo del número 2 del Cuaderno Cofrade. Antonio me invitó a la radio aquel Jueves Santo y le pedí repetir otros años. Emilio me tiene al día, al minuto diría yo, de la vida cofrade malagueña en el trabajo, y me cuenta cosas de su Cena. Carlos y Francis me lían y se dejan liar para hacer talleres formativos con los más pequeños de Mena y de El Rico. Con Jesús hablo de marchas. Carlos en Logroño, David en Tenerife y Elgar en Malta son nuestras sucursales cofrades fuera de Málaga. Coincido con Rafa en traslados, vísperas, extraordinarias y glorias pero el resto del año no sé nada de su vida. Marcos me llama para preguntarme si hay alguna procesión este fin de semana y para venir conmigo si no tiene partido o entrenamiento. Pepe me ayuda a mirar de otra forma, a través del objetivo de la cámara. Celia me apunta en su lista negra si cree que no me va a ver en una procesión… y siempre acaba borrándome. Me encuentro con Kiko cada noche de Miércoles Santo, recién llegado de Las Palmas para acompañar al Cristo de la Expiración o con Ana y Félix la noche de cada Lunes Santo cuando llegan a Málaga desde Granada tras salir del trabajo y coger el coche y regresar tras pasar un par de horas acompañando al Cautivo, intentar dormir un ratito y aguantar el martes en sus trabajos. Me cruzo con Leandro, con Ángel y con Elena, con María, con la madre de Ana, con el primo de Macarena, con Merry y Félix, con Alfonso y Alfredo, con los dos hombres que toman café cada mañana en el mismo bar al que yo voy, con los hermanos que se sientan detrás de mí en los partidos de Unicaja. Saludo a Patri de la Esperanza y a Mario del Rocío. Reconozco a los chicos de los grupos jóvenes de la Piedad y de las Penas con los que he compartido algunos eventos. Y la lista no acaba porque Málaga es a la vez muy grande y muy pequeña.

La tarde del Domingo de Resurrección es de una espesura densa.

¿En qué cae el Domingo de Ramos el año que viene?