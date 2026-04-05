Los llamamos vieja guardia pero no porque ellos sean viejos. Me refiero a ese grupo de jugadores del Unicaja que ya estaban en el equipo y se mantienen después de los cambios que se han producido en la plantilla este verano. En ciertos casos, ellos no tenían un rol destacado como estrella del equipo. Pero cuidado con esto. Lo digo porque hablamos de un equipo con una filosofía muy marcada en la que no hay nadie por encima del equipo. Pero a pesar de ello, todos tenemos claro que en la etapa anterior el equipo tenía algunos jugadores diferenciales.

Después de esos cambios, quizás se esperaba que alguno, o algunos, de esos componentes de la vieja guardia diera un paso adelante y se convirtiera en uno de esos nuevos jugadores diferenciales. Esto no quiere decir que hayan fracasado por no conseguirlo. Simplemente, que ellos son de ese perfil de jugador de equipo con una valía incalculable y que han sido, y siguen siendo, fundamentales en este equipo y la filosofía de su entrenador. Son los auténticos soldados de Ibon Navarro, jugadores que hacen un trabajo, a veces no tan vistoso, pero que es de gran importancia para el equipo. Y ya no solo hablo del día del partido, sino en el día a día.

Esa vieja guardia es posible que no haya dado ese paso adelante para convertirse en los nuevos jugadores referenciales del Unicaja. Ahora, ese grupo de jugadores ha sostenido, y sostiene, al Unicaja casi todos los días. Esto es indiscutible. Algunos días tienen más presencia unos y otros días la aportación es mayor de otros, pero ellos siempre están. Y a ellos se está agarrando este Unicaja para seguir ganando e ir avanzando paso a paso en esta temporada que no está siendo nada fácil. Nada fácil porque después de los últimos años, los más exitosos de la historia del club, las expectativas se han seguido manteniendo muy altas. Nada fácil porque a esos magníficos jugadores que se fueron los sustituyeron otros y acertar cada verano es muy difícil. Y nada fácil porque los problemas físicos han hecho mucho daño al equipo.

Esto es algo que no solo le pasa al Unicaja, es claro. Todos los equipos durante una temporada tienen problemas en forma de lesiones en alguno de sus jugadores. Y no solo le ha pasado al Unicaja esta temporada. Le ha pasado otros años igualmente. Se me viene ahora a la cabeza la grave lesión de rodilla de Augusto Lima. El jugador brasileño fue sustituido por Sima, que no lo estaba pasando nada bien en Italia. Yankuba se adaptó a la perfección al equipo y rindió de una manera tan increíble que le valió un contratazo en Valencia, aunque sin jugar, y dejó un buen dinero en las arcas del Unicaja.

Pero, claro, esto no siempre sale bien. A veces el mercado no te da opción de fichar a un recambio joven, con proyección y que encaje en el presupuesto. Y quizás por eso este año tanto echamos de menos a Kravish, capitán general en esa vieja guardia.

Y esa es la grandeza de este equipo, que se sabe reponer de esas adversidades y sigue remando. Sin superioridad, sin brillantez, sin la mejor versión de algunos, sin que otros hayan dado el nivel esperado pero siempre hacia delante. Y claro que se han perdido partidos. Hasta el Real Madrid los pierde. Y claro que ha habido días que fue mejor ni levantarse. Pero este equipo siempre ha sabido sobreponerse y seguir ganando. Y ahí sigue, a solo una victoria de jugar nuevamente la Final Four de la BCL y capacitado plenamente para sacar esa victoria en Berlín el miércoles próximo certificando el billete para Badalona, donde se celebrará esa Final Four.

También dispuesto a luchar por entrar en el play off de la Liga ACB otra temporada más. ¿Que no está disputándole el primer puesto al Real Madrid como antes? Razón de más para darle la enorme importancia que tenía esto que se vivió hace dos temporadas. ¿Que no tendrá el factor cancha a favor como en años anteriores? En parte por demérito del equipo pero también por mérito de otros equipos como Murcia, que este año sí ha acertado con los fichajes, Baskonia, Joventut o Tenerife, que lo están haciendo mejor que años anteriores. O porque equipos como Valencia se han pasado al grupo de la super élite en esta ACB con un presupuesto solo equiparable a los clubes con equipo de fútbol.

Se debe entender que todos los años no puedes estar arriba. Pero lo que sí es seguro es que la vieja guardia seguirá compitiendo, y ganando, para que el equipo juegue el play off. Y para que el Unicaja vuelva a disputar la Final Four de la BCL por cuarto año consecutivo. Ambos objetivos son de mérito y para ambos será fundamental la aportación de esa vieja guardia, esperemos que con Kravish como ese capitán general.