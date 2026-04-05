Opinión | En corto
A vueltas con los pájaros
Un amigo me envió hace días un artículo de National Geographic reseñando un estudio que, a partir de datos estadísticos entre colectivos que practican y no practican la observación de las aves de forma concienzuda y sistemática, sugiere que esa actividad puede mejorar el rendimiento cognitivo, retrasando el envejecimiento del cerebro al exigir niveles de concentración elevados durante lapsos temporales extensos, como sucede con las actividades de fuerte exigencia cerebral. Bueno, tampoco se trata de salir al campo cada mañana con ese fin, pero algún efecto tendrá la simple costumbre de estar pendiente de los pájaros, su presencia, sus vuelos, sus cantos, sus clases y especies, el modo de relacionarse con nosotros y entre ellos. Y si no lo tuviera, la mera actitud de salir al encuentro de estos livianos compañeros de fatigas en el arduo juego de la vida ya nos cambiaría algo para mejor.
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España
- Horarios e itinerarios del Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Málaga 2026
- Deportivo de La Coruña - Málaga CF: El inicio del Tourmalet
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Horario y dónde ver por televisión el Deportivo de La Coruña - Málaga CF