A vueltas con los pájaros

Un amigo me envió hace días un artículo de National Geographic reseñando un estudio que, a partir de datos estadísticos entre colectivos que practican y no practican la observación de las aves de forma concienzuda y sistemática, sugiere que esa actividad puede mejorar el rendimiento cognitivo, retrasando el envejecimiento del cerebro al exigir niveles de concentración elevados durante lapsos temporales extensos, como sucede con las actividades de fuerte exigencia cerebral. Bueno, tampoco se trata de salir al campo cada mañana con ese fin, pero algún efecto tendrá la simple costumbre de estar pendiente de los pájaros, su presencia, sus vuelos, sus cantos, sus clases y especies, el modo de relacionarse con nosotros y entre ellos. Y si no lo tuviera, la mera actitud de salir al encuentro de estos livianos compañeros de fatigas en el arduo juego de la vida ya nos cambiaría algo para mejor.