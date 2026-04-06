Semillas de resurrección: la reflexión de monseñor Satué sobre la esperanza ante el Cristo de Mena

Esta mañana, en la plaza de Santo Domingo, el ambiente tenía ese peso especial de los días que invitan a mirar hacia dentro. Más allá del ruido, de la tradición o de los uniformes, lo que realmente se quedó flotando en el aire de Málaga fue una idea sencilla pero muy potente que lanzó monseñor Satué al encontrarse con la imagen del Cristo de la Buena Muerte.

Satué no buscó el discurso solemne de grandes palabras. Habló desde la sencillez, conectando con la emoción de una ciudad que, como todos, vive en tiempos convulsos donde la incertidumbre parece ganarle el terreno a la calma.

El Cristo como una siembra

La clave de su mensaje fue darle la vuelta a la imagen de la muerte. En lugar de ver un final en ese cuerpo castigado, el obispo nos invitó a verlo como una oportunidad. Para él, ese Cristo es una semilla de resurrección.

Sus palabras venían a decir que, precisamente en los momentos de mayor fragilidad o dolor —esos que todos atravesamos—, es donde se planta algo nuevo. No habló de la muerte como un destino, sino como un surco en la tierra donde la vida se está preparando para volver a brotar.

Una invitación a la esperanza

En un tono muy humano, Satué destacó algunos puntos que sirven para cualquiera, más allá de creencias o protocolos.

El valor de la entrega: destacó que cuando nos damos a los demás, especialmente en contextos difíciles, estamos poniendo nuestra propia «semilla».

La luz en la oscuridad: recordó que incluso en el silencio más profundo de una despedida o de un momento de crisis, hay una fuerza invisible trabajando para que la vida continúe.

La sencillez del amor: frente a la complejidad del mundo actual, el obispo puso el foco en el gesto de acompañar, de estar presentes y de confiar en que lo bueno siempre acaba encontrando su camino.

Un mensaje que se queda

Al final, lo que se vivió a las puertas de la iglesia no fue solo un acto de Semana Santa; fue un recordatorio de que somos vulnerables, pero que en esa vulnerabilidad reside nuestra mayor fuerza.

Esa idea de «Cristo y cristianos semilla» es, en el fondo, una metáfora preciosa para estos tiempos: nos dice que nada de lo que sufrimos es en vano y que, incluso cuando parece que todo termina, solo se está preparando una nueva primavera. Un mensaje de optimismo sereno que, hoy más que nunca, falta nos hace.