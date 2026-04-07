Ahora, la Pascua

Ante la cita inminente de mañana en Berlín, el Unicaja llega a ella con más sombras que luces en cuanto a su juego, enganchado a una característica que se ha instalado aparentemente para no irse en esta temporada: la inconsistencia.

Y es que nuestro Unicaja esta temporada está buscando solidez y fiabilidad desde el primer día, algo que se sabía complicado por la salida de piezas capitales del equipo y la necesidad de adaptación de las novedades, cosa que se ha ido transformando en falta total de ella.

Que una de las pocas constantes que se mantengan entre los de Ibon Navarro sea la capacidad de caerse de los partidos, el echar en falta de forma más o menos recurrente la chispa y la energía a la hora de plantarle cara a rivales que endurecen el encuentro, no es algo que nos sea ajeno en Málaga, pero no en el pasado más cercano.

Tendríamos que amplificar más el campo de visión, ejercer la memoria y no perdernos en el berrinche facilón e inmediato de lo mal que se pasa viendo partidos como los de Bilbao, Lugo o Andorra, actuaciones en las que se lee en demasiadas crónicas eso de «el equipo no comparece en tal sitio». Demasiadas para lo que se nos había acostumbrado. Y no sólo a los que podemos llevar la enseñanza del tiempo encima, sino también a aquellos que en la práctica sólo han conocido la época en la que conquistar títulos era una constante en el menú.

Decir ahora que la temporada está acabada cuándo mañana mismo el equipo puede llegar a su cuarta Final a Cuatro de la FIBA BCL consecutiva, es apuntarse a esa cofradía con ciclos de tanto éxito por aquí como es la del conocido «reventaó malaguita (ahora digital)». Ahí están incluidos esos que hacen gala de la viudedad de todo aquel que ha pasado por aquí, cada vez que hace un partido digno, que tienen en el anonimato de las redes sociales su mejor aliado y que para un cambio radical en el plantel postulan a todo aquel que se luzca ante una camiseta verde. Algo, por cierto, que en su tiempo era bastante habitual oír en algún miembro del club, incluso con capacidad de decisión.

Lo que en su tiempo era algo a desdeñar «porque no era la Euroliga» como es el título de la BCL, es lo más accesible para tener un buen recuerdo de la temporada 2025/26. Y sí, cierto que no es Euroliga, ni lo va a ser, pero tampoco la Eurocup se parece a su hermana mayor. A lo mejor, si se juntaran todos los equipos fuera de ella, se haría una especie de segunda división destacable. Llegados a esta parte de la temporada, no veo yo la presunta superioridad de esta última ante la BCL, la cual tiene como principal hándicap para mí una primera fase que deja claro que no hay jugadores con nivel suficiente para tanto equipo y que la tiranía de los españoles devalúa la competición ante un análisis superficial.

Las dudas organizativas de nuestro deporte a nivel continental, y que el presupuesto del club, aún siendo la envidia de más de la mitad de Europa, se queda en muy poco cara a los equipos de la Euroliga, te obliga a apostar por dos vertientes bien señaladas: o los veteranos que quizá hayan consumido sus mejores partidos (y haya que soportar su declive), o jóvenes emergentes fuera del radar de los mejores (que será por algo) que pueden no cumplir expectativas o dejar otro rastro de viudedad con una hipotética marcha. Y sí, las apuestas son arriesgadas, ya sean en el parqué o en el banquillo.

Resulta difícil mantener una creencia en el grupo que aún no la ha encontrado. Y hablar ahora de reconducir tal o cual rumbo toma tintes de acto de fe, que viendo que estamos en plena Pascua también vale, pero esperando a final de temporada para emitir calificaciones. Hay mucho que enderezar, porque una cosa es estar contento con lo visto y otra es el cajismo acérrimo del que hará gala si se gana algo cualquiera con un perfil de nombre «YoNacíEnElCarpenaTúNo» en redes. De lo contrario, pedirá fusilamientos al amanecer.

Muchas dudas, justificando que haya escasas esperanzas pero existentes, al menos en la BCL. Y tener claro que la temporada no va bien, con decisiones cuyo objetivo no se ha cumplido y que además no siempre se acierta en casi la totalidad de las apuestas que se hacen, como más o menos ocurrió hace nada.

Lo mejor es que quienes van a preparar (lo estarán haciendo ya, seguro) el siguiente capítulo de esta historia son los profesionales que tienen que hacerlo, no los que no tienen gestión que defender o que simplemente tienen como respaldo el teclado de un dispositivo.