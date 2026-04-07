La educación en crisis: recuperar el sentido de la enseñanza

La educación no atraviesa simplemente dificultades: atraviesa una pérdida de sentido. Ya no basta con preguntarse si se enseña bien o mal; la cuestión más inquietante es otra: ¿para qué se enseña hoy? Cuando una institución deja de responder con claridad a esa pregunta, todo lo demás empieza a tambalearse.

Esta situación no ha surgido de la noche a la mañana. A principios del siglo XX, la expansión de los sistemas educativos estuvo estrechamente ligada al desarrollo de sociedades industriales que requerían orden, coordinación y previsibilidad. En ese contexto, figuras como John D. Rockefeller promovieron modelos educativos orientados a la eficiencia y la organización. La prioridad no era tanto el desarrollo pleno de la persona como la estabilidad del sistema.

Esa lógica ya había tomado forma antes. Tras la derrota de Prusia frente a Napoleón Bonaparte, se impulsó un modelo educativo centrado en la disciplina, la obediencia y la utilidad social. La escuela pasó a estructurarse con precisión casi mecánica: horarios estrictos, jerarquías claras, contenidos fragmentados y progresión uniforme.

Con el tiempo, ese modelo se consolidó y se extendió ampliamente. Gracias a él, la escolarización se generalizó, pero también se impuso una forma de aprender que, en muchos casos, reduce la experiencia educativa a una sucesión de tareas y resultados. El aprendizaje se fragmenta, el tiempo se controla y la iniciativa personal queda en segundo plano.

Hoy vemos sus consecuencias con claridad. La educación ha derivado hacia una dinámica de comparación constante. Notas, clasificaciones y evaluaciones continuas convierten el proceso educativo en una competición silenciosa. El alumno no solo aprende materias: aprende a medirse frente a otros, a temer el error y a perseguir reconocimiento externo.

Los datos internacionales lo reflejan con nitidez. Informes de la OCDE, a través de PISA, señalan un aumento significativo de la ansiedad, la presión y el miedo al fracaso entre los estudiantes. Esto obliga a replantear una idea profundamente arraigada: que el rendimiento académico justifica cualquier método.

Porque una educación que genera inseguridad y desconexión difícilmente puede considerarse exitosa, aunque sus indicadores sean aceptables. Medir resultados no equivale a formar personas.

El problema de fondo es más profundo: durante demasiado tiempo se ha entendido la educación como un proceso de adaptación, cuando en realidad debería ser un proceso de desarrollo. No se trata solo de preparar para encajar en un sistema, sino de formar individuos capaces de pensar, de decidir y de actuar con sentido.

Educar implica cultivar cualidades que no siempre aparecen en los exámenes: la honestidad, la responsabilidad, la capacidad de colaborar, el compromiso con los demás. Implica también ayudar a cada persona a descubrir su propio valor y a orientar sus capacidades hacia algo que trascienda el interés inmediato.

Esto no exige eliminar la exigencia ni el conocimiento, sino devolverles su lugar. El aprendizaje no debería ser una carrera, sino un proceso de crecimiento compartido. El aula no debería ser un espacio de rivalidad, sino de construcción común.

Cada ser humano encierra posibilidades que no pueden medirse únicamente en cifras. Cuando la educación olvida esto, se empobrece. Cuando lo recuerda, se transforma.

La verdadera crisis educativa no está en los métodos, sino en la pérdida de propósito. Recuperarlo no es una opción: es una necesidad..