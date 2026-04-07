Estampitas en los cirios: una devoción mal entendida en la Semana Santa

En la Semana Santa, cada elemento posee un significado preciso. Nada es casual. El cirio que porta el nazareno no es un mero objeto funcional: simboliza la luz de la fe, la oración silenciosa y el acompañamiento penitencial. Su presencia responde a una tradición consolidada durante siglos, en la que la sobriedad y el respeto han sido siempre esenciales. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido una práctica que invita a la reflexión: la colocación de estampitas sujetas con gomillas en los cirios. Se trata de pequeñas imágenes de Cristos o Vírgenes que muchos nazarenos incorporan como expresión de su devoción personal. No cabe duda de que el gesto nace de la fe. Pero conviene preguntarse si la forma es la más adecuada.

Entre la intención y el significado

Durante la estación de penitencia, esas imágenes quedan expuestas a la cera derretida, al calor y al deterioro inevitable. Lo que en origen es un signo de devoción termina, en muchos casos, cubierto de cera o incluso deformado.

El problema no radica en la intención, sino en el mensaje que se transmite. Una imagen sagrada no es un accesorio ni un elemento decorativo. Sujetarla con una goma a un cirio y exponerla a su deterioro puede interpretarse como una forma de banalización, aunque no exista voluntad de irreverencia.

La tradición cofrade ha sido especialmente cuidadosa con la dignidad de todo aquello que representa lo sagrado. Cada insignia, cada imagen y cada gesto forman parte de un lenguaje simbólico que exige coherencia.

El respeto a las imágenes en la tradición de la Iglesia

La Iglesia distingue entre la adoración, que solo corresponde a Dios, y la veneración que se tributa a las imágenes. No obstante, esta veneración implica necesariamente un trato respetuoso.

El Catecismo de la Iglesia Católica establece que “el honor tributado a una imagen se dirige al prototipo que representa”. Por ello, el uso de las imágenes no es indiferente: su tratamiento debe estar en consonancia con lo que significan.

Asimismo, el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia advierte contra aquellas prácticas que, aun nacidas de la devoción, pueden desvirtuar su sentido si no se ajustan a la dignidad propia de lo sagrado.

Una práctica ajena a la tradición

La incorporación de estampitas en los cirios no forma parte de la tradición histórica de las hermandades. Responde, más bien, a una tendencia reciente que introduce un elemento de carácter individual en un acto que es esencialmente comunitario.

La estación de penitencia no es la suma de devociones particulares, sino la manifestación pública de una fe compartida. Por ello, la uniformidad, la sobriedad y la coherencia estética han sido siempre valores fundamentales.

Añadir elementos ajenos, aunque bienintencionados, puede alterar ese equilibrio y diluir el lenguaje simbólico que define la procesión.

Una cuestión de sentido común y respeto

No se trata de cuestionar la devoción de nadie, sino de reflexionar sobre sus formas. Existen modos más adecuados de expresar la fe personal sin comprometer la dignidad de las imágenes: llevar una medalla, guardar una estampa en el interior de la túnica o, simplemente, vivir la procesión desde el recogimiento interior.

La Semana Santa posee una fuerza expresiva que no necesita añadidos. Su riqueza reside precisamente en la fidelidad a una tradición que ha sabido conjugar emoción, belleza y respeto.

Quizá convenga preguntarse si determinadas prácticas contribuyen a enriquecer esa herencia o, por el contrario, la empobrecen de manera inadvertida.