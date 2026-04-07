Opinión | En corto
La Luna ya no es lo que era
Cuando aquel astronauta de rostro risueño llamado Neil Armstrong dijo al poner pie en ella (1969) que era «un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad», todos nos sentimos concernidos. Occidente era la idea más creíble de humanidad conocida, y USA, pese a sus contradicciones, no dejaba de ser su protector. Estaba ahí la guerra de Vietnam, es cierto, pero también el gran movimiento de 1968 que intentaba detenerla (como así sería). Luther King había sido asesinado, pero el movimiento por los derechos civiles era imparable. La CIA derribaba en Iberoamérica gobiernos legítimos, pero las libertades públicas norteamericanas se mostraban vigorosas. Ahora Trump lo ha enfangado todo. Tras el merodeo por la Luna vemos el afán de hacerse a medio plazo con sus minerales, montar bases militares y, a corto, un lavado de cara de quien se ha juramentado contra nuestras libertades.
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