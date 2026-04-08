Opinión | En corto
Elogio del guardador de cosas
Se usa y abusa de la expresión «síndrome de Diógenes» para denotar la pasión del que todo lo guarda. Está mal traído porque en ese síndrome (mal bautizado también con el nombre del filósofo más desprendido) almacenar de todo es un efecto, no un afecto. La pasión por guardar cosas es vista como patología por los que lo tiran todo, pero el fondo de esa pasión es la congoja de sentir el pasado como único soporte del presente, mientras «el imperio de lo efímero» (formidable definición de Guilles Lipovetsky, hace casi 4 décadas) lo pulveriza según pasa. Se agarra uno a los restos y rastros del presente, dándoles valor por el valor de estar ahí, sujetándose a ellos para contener la furiosa aceleración del tiempo. Dedico este billete a todos los que guardan cosas, para reforzar su autoestima y que no se dejen amedrentar por tanto agente del futuro sin pasado como nos rodea y zahiere a los «Diógenes».
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