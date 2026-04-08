El Guernica para Málaga

Si el Guernica va a Bilbao ya no vuelve. Una característica del buen nacionalista es la insistencia. La matraca. Tenemos petición de que el Guernica vaya a Euskadi para rato. Coñazo habemus. Ya puestos, podría ser un cuadro itinerante, patrimonio nacional, que también estuviera de cuando en cuando en Málaga, tierra de Picasso, su autor.

Si yo fuera el alcalde de Guernica pediría todos los días que el cuadro estuviera en mi pueblo. Nada más y nada menos que el cuadro más famoso del mundo lleva el nombre de tu pueblo. Lo reclamaría por tierra, mar y aire, por lo civil y lo penal. Pero esta reclamación no es de Guernica. Es del PNV. Cuántas transferencias habrán culminado ya (prisiones, aeropuertos...) para que tengan que pedir un cuadro. No sabemos qué pedirán cuando ya no haya nada que pedir ni transferir. Aparte de todo esto está el hecho cierto de que la voluntad de Picasso es que estuviera en Madrid y que la obra no está para muchos trotes. El Guernica son un conjunto de murales que dicen los expertos podría sufrir mucho y hasta desmembrarse si lo someten a vaivenes y viajes. Picasso lo llamó Guernica pero también estaba preparando un cuadro sobre Sánchez Mejías (hay caballos y toros) muerto en la plaza. Y tenía un encargo genérico de la República. Lo llamó Guernica como pudo haberlo llamado Desbandá de Málaga o Mercado de Alicante (infamia similar a Guernica) o Pueblo de Madrid. Lo de Guernica fue horrible, huelga decirlo, pero eso no convierte el cuadro en propiedad de nadie y sí objeto a exponer en la máxima y más accesible y central pinacoteca de España.

Una visitante realiza una foto al Guernica. / L.O.

Una peneuvista dijo este martes que «el Guernica ha de volver a casa», una frase que tiene más mentiras que palabras. No abandonarán la verea fácilmente. El ministro Urtasun, uno de los hombres de España que mejor sabe decir que no, ha dado largas a la pretensión peneuvista.

El PNV cree que con estas cosas enfervoriza a la tribu y gana réditos electorales. Pero, lamentablemente, el pueblo vasco comienza a considerar que, cuadro aquí, cuadro allá, los de Bildu tienen más arte.