Opinión | Málaga de un vistazo
La vida en un táper
El recipiente 'tupperware', que llegó a España en 1966, desplazó a la 'fiambrera', palabra que la RAE admitió en 2017 con tilde y plural, marcando un cambio cultural
Observo las postreras torrijas asentadas en un táper transparente de tapadera azul y las mismas delicias cuaresmales me aseveran que la radiante Semana Santa de 2026 concluyó. En este septenario de balances, cifras ilusionantes de creación de empleo y situando a Málaga como la segunda provincia de España que genera más empresas por cada mil habitantes, el sabor de las torrijas es aún más exquisito. Contemplo ese recipiente con cierre hermético y pienso en su historia, en la nuestra. En 1947, Earl Tupper en su industria química desarrolló un material de excelente calidad, flexible y traslúcido, este polietileno lo adaptó a la creación de un accesorio de cocina con el nombre de ‘tupperware’. El invento llegó a nuestras cocinas en 1966, desplazando paulatinamente a la voz ‘fiambrera’ la cual ya figuraba en el ‘Tesoro de la lengua castellana o española’ de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611; pese a su complicada pronunciación, la palabra terminó implantándose. La RAE admitió el anglicismo en 2017 con su tilde y su más raro plural: ‘táper’ y ‘táperes’. Desterrado final para el añejo término fiambrera.
El táper ha dejado de ser un corriente objeto hogareño para convertirse en un elemento alegórico en el relato y análisis social; símbolo de una generación frustrada, de precariedad laboral y escasez de tiempo para disfrutar de las viandas. Al mismo tiempo, representa la nostalgia y el vínculo con la casa familiar y los platos caseros – ‘el táper de mamá’-. Se ha configurado en un estuche de enigmas, memoria y fracciones de nuestra existencia. Desde el pasado 3 de abril, bares y restaurantes están obligados por ley a ofrecer a los clientes táperes para llevarse la comida no terminada. La vida en un táper.
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