Opinión | En corto
Necrofilia
Confieso que al principio de su 2º mandato aún pensaba que Trump era un peligrosísimo autócrata con riesgo de evolucionar al fascismo, pero no un amante de las guerras. Obviamente me equivocaba. Debería haber tenido en cuenta que la guerra y la pulsión de muerte son indisociables del fascismo, tal como ha acreditado la experiencia histórica. Una pasión nada secreta (¡viva la muerte!) por hacer de la muerte la ratio última para imponer unas ideas y un poder, e incluso para sufrirla, como expresión del sacrificio supremo por la causa que se defiende, un destino que llega a sentirse como consumación de un siniestro amor. Trump no participa de este «ideario», el suyo es más elemental y menos bizarro, pero sí de sus prácticas, al menos cuando se trata de la muerte ajena, con su banalización, su normalidad, la ausencia total de compasión o piedad humanas, incluso el regocijo al infligirla.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT avisa a los conductores de Málaga: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- Buenísimo y con precios muy malagueños': así es la nueva marisquería que ha abierto junto a la calle Larios con los platos más frescos
- El obispo Satué se rinde ante la Semana Santa de Málaga: “He visto a muchas personas, también jóvenes, rezando de verdad”
- Almudena García, acampa noche y día frente al Ayuntamiento de Málaga ante la amenaza de desahucio: 'Me quieren dejar en la calle
- El CaixaForum Málaga arranca en Manuel Azaña: las obras previas comienzan el 13 de abril
- La Aemet activa las alertas amarillas en toda la provincia de Málaga por lluvias
- El polígono Guadalhorce de Málaga vuelve a inundarse: agua en el acceso al Cercanías de César Vallejo
- Fecha para la vuelta del AVE entre Málaga y Madrid: Ouigo e Iryo ya ponen billetes a la venta