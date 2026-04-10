El abuelo de Matt Costello eligió la ACB

El mantra que se repetía Matt Costello era: «No eres sólo un jugador de baloncesto». Es lo que le transmitía su familia en su formación. «Funcionó cuando tuve que convencerme para ir a clases de trompeta, incluso cuando aprender a tocar me parecía aburrido y no muy útil para mi futuro», cuenta el propio Matt en The Owl Post, una página web donde los propios deportistas cuentan sus experiencias en primera persona.

«Funcionó cuando ser un ‘nerd’ (persona muy estudiosa, inteligente y que suele mostrar un carácter retraído o con habilidades sociales limitadas) me hizo impopular entre mis compañeros de escuela». Y claro también tuvo que funcionar cuando 15.000 personas le aclamaban al acabar los partidos en Michigan State y tenía que recordar en ese momento en el que todos quieren estar a tu lado que «no era y no soy sólo un jugador de baloncesto».

A Costello le encantaba jugar en la pequeña montaña rusa para niños que su familia había construido en el jardín, asistía casi a diario a la iglesia y trataba de mantener esa vida simple que le hacía feliz en compañía de su familia. En el equipo de la iglesia, con 7 años, comenzó a jugar al baloncesto, aunque no fue hasta su tercer año en Michigan State con Tom Izzo cuando se dio cuenta de que «el baloncesto podía convertirse en algo más que una pasión».

En ese momento, su reflexión marca lo que hoy es la personalidad del Matt Costello que conocemos. «Quién sabe que hubiera pasado sin las lecciones de trompeta, sin la iglesia, sin el apoyo de mi familia. Quién sabe si dedicarme por completo al baloncesto antes me habría consumido demasiado». Su familia fue clave en sus momentos más duros, cuando la NBA no le reclamó en el Draft o cuando comenzó su aventura profesional en Italia y se lesionó de gravedad. Allí estaban todos, comenzando por su mujer Anna.

La frustración inicial se convirtió en felicidad al descubrir el alto nivel de juego de la Euroliga y la ACB. «Desde que estoy en España, mi abuelo, que era un gran aficionado, ha dejado de ver la NBA por completo porque dice que nada llega al nivel de la ACB y la Euroliga, ligas en las que realmente hace falta ganar todos los días». Es más que la competición, es sentirse parte de una nueva comunidad, de una nueva forma de entender el baloncesto y la vida.

‘Big Cosky’, como es conocido en el mundo del baloncesto o el ‘elefante blanco’ como le conocen en Costa de Marfil, selección que representa a nivel internacional y con la que ha sido subcampeón de África, ha pasado por las manos de algunos de los entrenadores más duros del baloncesto. Ha jugado en la NCAA para Tom Izzo, en la NBA para Mike Budenholzer o Gregg Popovich, en la ACB para Dusko Ivanovic, Joan Peñarroya o ahora Pedro Martínez en Valencia.

En la capital del Turia, este «pesimista de corazón» disfruta del transcurrir del equipo en la ACB y en la Euroliga con esa capacidad de ver y sentir la realidad que no todos los profesionales tienen y que se ha acentuado con sus visitas a Costa de Marfil. «Es gente que te anima sin zapatos porque tienen muy poco dinero. Cuando te pones en su situación, cambia tu mentalidad».

El domingo visita el Carpena en un partido que, después de las tres derrotas consecutivas en la ACB, se convierte en importante para seguir en los puestos que dan derecho a jugar el play off. El calendario hasta final de temporada no aprieta mucho, pero es mejor cerrar los malos momentos cuanto antes. Carpe Diem...