Opinión | En corto
Turismo activo
Pincho «turismo activo» y la IA, siempre la primera en responder, dice que esa actividad es sobre todo «deportiva, de aventura o de recreo en la naturaleza». La pasada Semana Santa me acerqué hasta una zona del Norte de León, el valle del Tremor, un bello espacio de naturaleza en el que se desarrolló hasta no hace mucho un intenso monocultivo minero, hoy extinguido. Hay algunos jóvenes, pero queda sobre todo gente mayor, descendientes con 2ª residencia y algunos allegados. Está todo cuidado y limpio, como un sencillo museo del pasado. De éste, del pasado, da cuenta un libro ejemplar, que es un inventario exhaustivo y comentado de todo lo que había, realizado y editado por un minero que luego regentó el bar familiar, Vicente Crespo Martínez. Mirando mucho y preguntando algo descubres la huella caliente del tiempo ido, la historia que aún late. Pero mirar no debe de ser turismo activo.
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