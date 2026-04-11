La final de Sevilla; ir y volver en el día

Estadio La Cartuja donde se jugaá la final de la Copa del Rey 2026.

La final de la Copa del Rey en Sevilla congregará a cerca de 70.000 aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja el próximo 18 de abril. Un desafío logístico para quienes quieren viajar a la capital andaluza, marcado por las dificultades de transporte y alojamiento, lo que ha llevado a muchos seguidores a optar por ir y regresar en el mismo día.

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha organizado ocho autobuses completos y un AVE chárter de Renfe con 680 plazas confirmadas. Una alternativa cada vez más demandada, que se ha convertido en la opción preferida por más de mil personas debido a su menor coste.

«Hemos recibido multitud de correos, mensajes y llamadas de aficionados que buscaban la posibilidad de ir y volver el mismo día del partido. Por eso, desde la Unión hemos trabajado lo más rápido posible para ofrecer una solución que atendiera esta demanda», explicaron Susana Vela y Eduardo Fernández, jefa de prensa y presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, respectivamente.

El autobús saldrá del Metropolitano el 18 de abril a las 6.30 de la mañana y regresará tras la finalización del encuentro, con un coste de 45 euros para peñistas y 55 para socios en general.

Además, la Unión alcanzó un acuerdo con Renfe para habilitar un AVE chárter exclusivo, con salida desde la estación de Atocha (Madrid) a las 8.00 de la mañana y regreso previsto a la 1.00 de la madrugada. El viaje en tren también incluye el traslado desde La Cartuja hasta la estación de Santa Justa (Sevilla), con un precio de 265 euros.

Otras peñas independientes de la Unión seguirán la misma fórmula, desde otras partes de España, ya que, más allá del viaje, supone «la oportunidad de acompañar al equipo», en palabras de Vela.

«Compartir ese día, vivir el ambiente junto a otros atléticos y sentirte parte de algo tan grande es único. Además, poder ir y volver en la misma jornada reduce considerablemente los costes, especialmente teniendo en cuenta que los precios del alojamiento en Sevilla se han disparado hasta niveles prácticamente inasumibles», explicó el presidente de la Unión, reflejando el sentir de la afición rojiblanca.

Un pico de demanda turística

Los grandes acontecimientos, ya sean deportivos o culturales, generan un aumento temporal de visitantes. En el caso de Sevilla, la final de la Copa del Rey se suma a un calendario primaveral ya cargado de otras actividades populares como la Semana Santa o la Feria de Abril.

La elevada demanda ha provocado que la ocupación hotelera ronde el 90 % de ocupación semanas antes del partido, cosa que evidencia la rapidez con la que se llena la oferta disponible; en algunos casos las habitaciones han llegado a ofrecerse por cerca de 2.100 euros por noche.

Alquileres de corta duración, alternativa

Las dificultades para encontrar alojamiento han llevado a los aficionados a explorar otras opciones como alojarse en localidades cercanas como Málaga o Mérida, compartir vivienda o planificar el viaje con mucha antelación.

Desde la delegación municipal de Turismo de Mérida ponderan su ubicación cercana a Sevilla, apenas a una hora y media por autovía. Y, además, puede servir de aliciente para el turismo local.

La oferta hotelera suele estar dimensionada para la demanda habitual, pero no siempre puede absorber picos excepcionales como los que generan los grandes eventos.

Es el caso de otras personas que deciden alquilar una de las habitaciones de su casa solo para esas fechas al precio de 500 euros.

Los alquileres de corta duración se han consolidado como una alternativa flexible. Airbnb se ha asociado en los últimos años con ciudades y organizaciones para facilitar alojamiento y experiencias únicas durante algunos de los mayores eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el convenio junto con La Liga que ofrece experiencias de turismo y deporte.

Un estudio de PwC señala que la capacidad hotelera en España puede resultar insuficiente para atender la demanda durante temporadas altas o en eventos de gran escala.

Para las fechas destacadas en las que se disputará la Copa del Rey los precios de los alojamientos publicados en Airbnb rondan los 600 euros, una noche, cuando de normal, en otro fin de semana, no llegan a cien euros.