Los dos Guernica

Los monstruos de la IA se han dado cuenta de que deben reaccionar frente a la impopularidad de la bestia después de conocer las encuestas y, por eso, pasan a una ofensiva con aparente encanto para moldear nuestra opinión, y ya lo estamos notando. En realidad, hay un elefante en la sala, pero casi nadie lo señala y la mayoría calla.

Después están los que llevan a cabo maniobras de despiste, caso de los eurócratas con Orban, que hoy concurre electoralmente y que anunció hace unos días que desplegaba unidades del ejército para proteger el gasoducto Balkan Stream y acusaba a Ucrania del intento de sabotaje, como ya se demostró en 2022 en el Báltico con el Nord Stream 1 y 2 bajo el silencio de Zelenski y los suyos. Ahora, los bien pagados de Bruselas se ponen a decir que lo de Balkan Stream es una operación de falsa bandera para influir en las elecciones…, ¿y ellos no están haciendo, precisamente, eso, influir? En fin, nos toman por tontos, aunque algunos realmente lo son.

Y si esto sucede en la tierra o en el mar, ¿qué pasa en la Plaza de San Pedro? El Papa León XIV debe entender que el pacifismo no es la única opción para un cristiano, como muchos papas han manifestado en los siglos que nos preceden. ¿Sabe Su Santidad cuántos como él se ponían la coraza para ir a combatir? Por ejemplo, los papas guerreros del Renacimiento, como Julio II, que defendían los Estados Pontificios. ¿O cuántos pidieron ayuda a otros ejércitos para defenderse matando?, ¿aquellos papas eran malos y estos buenos?

La Iglesia se ha pronunciado sobre la guerra, al menos, desde San Agustín, y se conoce como la tradición de la guerra justa. ¿O no era justa la guerra contra los nazis, León XIV?, ¿o contra el yihadismo que volaba trenes en Madrid, atacaba Bataclán en París o…? El valiente sacerdote Gerald Murray, comentarista de EWTN, lo dice claramente, «los clérigos deben afirmar que el uso legítimo de la fuerza es virtuoso, proteger a los inocentes no es simplemente el ideal que esperamos alcanzar, sino un deber ineludible». ¿O es que el Papa León XIV va a disolver la Guardia Suiza, que no solo está armada con alabardas sino con armas automáticas, como subfusiles HK MP5 y HK MP7 y fusiles de asalto SIG SG 550 y pistolas SIG Sauer P220/P226 y Glock? Su Santidad, desde la Plaza desde la que habla tiene bajo sus órdenes a hombres armados, como todos los dirigentes internacionales del mundo. Pero, sobre todo, Santidad, el pacifismo es siempre una opción individual, tengo derecho a poner la otra mejilla, pero no la de mi prójimo. Lo que sucede es que le susurran que la opinión pública está acostumbrada a mensajes pacifistas y él desentonaría si dijera la verdad. Pero, ¿no dice San Juan (8: 31-32) que la verdad nos hará libres?

También la Guardia Civil importa en Málaga para defender nuestra seguridad, como señala oportunamente la AUGC ante la disminución de efectivos del Cuerpo. Hay hasta cuarteles que no pueden abrir por falta de guardias, y es que se precisan 548 agentes. Pero el subdelegado del Gobierno en Málaga, Salas, calla porque está afónico de defender al ministro ese descarrilado y ahora guarda fuerzas para la campaña autonómica de Marisú. Firmes, ¡ar!

Y en estas, Pradales quiere llevarse el Guernica de Madrid al País Vasco -lo nacionalista siempre es llevarse-, y se muere la nuera del pintor, Christine. Pero no están relacionados estos hechos, lo aseguro. Yo diría que el lehendakari sufre de desmemoria, porque hay un vínculo especial de los nacionalistas vascos con la Alemania de aquellos años, y con los fascistas italianos del Pacto de Santoña en 1937. Si hubiera sido por el PNV, la República habría perdido la guerra en quince días, como dice Trapiello, quien recuerda que ETA ha asesinado más y causado más víctimas que el salvaje bombardeo nazi de Guernica. Bueno, y está el bombardeo republicano de Cabra de 1938 con 109 muertos, que no se olvide. Seguro que en esto no habían caído los nacionalistas, y es que el dichoso árbol no les dejaba ver el bosque. Francisco Brines también se pronunciaba:

Tú habrás de regresar, y harás camino

de nuevo por el mundo tan amado;

van contigo mi amor y mi silencio.

Mas espera a la noche todavía:

cuando aparezca arriba el primer astro

nos diremos adiós, y me iré solo.