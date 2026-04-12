Esta semana, Ibon Navarro ha superado el récord de número de victorias como entrenador de Unicaja. Ese récord lo ostentaban Joan Plaza y Sergio Scariolo hasta que Navarro ganó el pasado miércoles en Berlín. Esto ha suscitado un pequeño debate sobre quién es el mejor entrenador de la historia de Unicaja.

Lo primero que se debe analizar es que el entrenador vitoriano tiene mejor porcentaje de victorias. Esto es que para conseguir el número de victorias que tiene hasta ahora ha jugado menos partidos. Pero claro, no es lo mismo competir en Euroleague, como hacía Scariolo, que participar en la Eurocup, como Plaza, o en la BCL, como hace Navarro. Todos entendemos que ganar en Euroleague, donde están los mejores equipos de Europa, no es comparable con ganar en la BCL.

Y es que me parece que determinar algo tan importante como quién es el mejor entrenador de la historia de un club como Unicaja no se puede hacer tan a la ligera y solo por el número de victorias conseguidas. Se deben analizar las circunstancias.

Por ejemplo, muchos podemos pensar que la Liga que ganó Unicaja en la temporada 2005-2006 con Scariolo en el banquillo puede ser el título más importante conseguido por el club. Y podemos tener razón. Pero esto hay que analizarlo teniendo muy presente el presupuesto que podía tener el equipo por aquel entonces. Incluso que no existía un rival del potencial económico del Valencia de Roig en la actualidad.

También tendremos mucha razón si pensamos que las dos Copas del Rey conseguidas en tres temporadas por Ibon Navarro pudieran ser el logro más importante conseguido por Unicaja. Y seríamos muy razonables porque además de ganar esas Copas se podría tener en consideración el nivel de juego con el que se consiguieron, un nivel de baloncesto que llamó la atención de toda Europa. Se podría tener en cuenta hasta de dónde venía Unicaja, de un profundo hoyo del que Ibon Navarro fue muy importante para poder salir de él.

Incluso estamos en nuestro derecho de pensar que las dos Copas Intercontinentales conseguidas por el técnico vitoriano pueden ser los títulos más importantes. Pues también es cierto porque fueron consecutivas y porque ganarlas implica tener que quedar campeón en la BCL. Y aunque alguien pueda pensar que son títulos menores porque no están los mejores, que es verdad, también tiene valor ganar con la responsabilidad de ser el mejor en tu espalda.

No sería justo olvidar aquellos logros que no llenan tus vitrinas, pero que tienen una enorme importancia. En este grupo destacaría la participación en la Final Four de la Euroleague en la temporada 2006- 2007. Este sí que fue un hecho mítico. Fue la temporada siguiente de ganar la Liga ACB y nuevamente de la mano de Sergio Scariolo. La clasificación se consiguió en un histórico partido en el Carpena frente al Barcelona con un triple del argentino Pepe Sánchez. El valor de disputar aquella Final Four es incalculable, pero nuevamente no se puede analizar sin tener presente el presupuesto que tenía el equipo en aquel entonces y, gracias a ese presupuesto, el nivel de jugadores que formaba el equipo.

También tendremos mucha razón si, en ese grupo de logros sin título, destacamos el primer puesto de Liga ACB en la fase regular en la temporada 2024 – 2025. Esto sería quedar campeón de liga si el título de liga se disputara sin play off, como se hace en el fútbol, por ejemplo. Esto lo logró Ibon Navarro y analizar la importancia de esto olvidando que quedas por encima de presupuestos tan grandes como el del Real Madrid o Barcelona no sería justo.

Es muy importante tener presentes las circunstancias y contextos de los diferentes títulos que posee el Unicaja. Por eso me parece muy difícil establecer quién es el mejor entrenador de la historia del Unicaja puesto que esas circunstancias y contextos también deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar las victorias conseguidas por estos entrenadores.

Lo que sí es una realidad es que por el banquillo de Unicaja han pasado grandísimos entrenadores, de los mejores de Europa, y que todos ellos han dejado su sello en Málaga. Y todos tenemos derecho, y razón también, de elegir aquel que más nos gustó sin miedo a equivocarnos. De la misma manera debemos saber que por Unicaja han pasado muchos de los mejores jugadores de Europa, incluso muchos de los mejores americanos que cruzaron el charco. Pero de esto podemos hablar en otro artículo.