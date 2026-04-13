Silencio por favor, por Enrique Rodríguez Gallar

Silencio por favor, está pasando el evangelio, está pasando la imagen de Jesús y la de su Madre. Tal vez, no seas creyente, pero seguro que sabes lo que es el respeto, Dios te dotó de algo exclusivo para ti, "tu voluntad" con ella te dio la libertad interior de decidir cosas, por ejemplo guardar silencio o no, respetar o no, venir a presenciar o no; y si vienes, ¿A que vienes? Tal vez no lo sepas, pero quieres creer y no puedes, no estás convencido, solo sientes curiosidad o la necesidad de estar rodeado de gente, pero tú eres tú y tu voluntad, deberías respetarte a ti mismo aunque solo fuera por estética y no ser un mono venido a más. Claro que puedes divertirte, pero no es el sitio, delante de ti, pasan imagenes que representan dolor, amargura, humillación, humildad y sacrificio, no es el mejor momento para el alboroto, si no te gusta no estés, si todavía no sabes o has aprendido lo que es la educación, no estés, pero no seas un mono de feria, vete a otro sitio, hay muchos dónde puedes manifestar tu jarana. Esto es otra cosa, es liturgia, es teología, es fe, es rezo, no lo estropees, hay mucha gente trabajando durante un año, para sacar a las calles esas imágenes que a ti te importan poco.

Un poquito de por favor.