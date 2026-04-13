Hay planes que salen bien

Los equipos de Segunda División lucieron este fin de semana indumentarias retro que nos hacían viajar en el tiempo hasta finales del pasado siglo o inicios del presente. Era el momento de lucir, también en las gradas, camisetas de otro tiempo. Y hasta los comentaristas de las cadenas nacionales se unían a esta peculiar fiesta de lo añejo, al pronunciar tópicos de maestros del periodismo que lamentablemente ya no están entre nosotros. En plena borrachera de recuerdos del pasado, hasta de escudos antiguos, como el del Mirandés ante el Castellón, hasta el técnico malaguista Juanfran Funes se sacó de la chistera una frase de otra época: «Me encanta que los planes salgan bien».

El de Loja atendía en zona mixta a los micrófonos de Isaac Fouto y Alba Oliveros y, al resumir el importantísimo triunfo frente a la UD Las Palmas en La Rosaleda, por 2-0, rememoraba la reiterativa expresión de Hannibal Smith, al que refirió el propio Funes, en la legendaria serie el Equipo A. Como curiosidad, la primera emisión de las vidas y milagros de aquellos cuatro veteranos del Vietnam, buscados por el ejército por un crimen que no habían cometido, se estrenó en Estados Unidos justo en el mismo año en que nacía el entrenador granadino.

No obstante, a España llegaría dos años más tarde, en 1985, a través de la primera cadena de RTVE, con emisión cada sábado por la tarde, en sustitución de la también famosísima serie V, y en la siguiente década fue repetidamente repuesta por Antena 3, al adquirir la recién creada cadena privada los derechos en exclusividad. A Funes, como al actor que daba vida a Smith, George Peppard, los planes le salen bien. Pero como él mismo reconoció delante de Fouto, lo importante es conseguir que sus pupilos «se atrevan a ser lo que realmente son. Tienen muchísimo fútbol. Con muy buenos jugadores esto es muy fácil».

Otro al que le encanta que los planes le salgan bien es Ibon Navarro. El entrenador con más títulos de la historia en el banquillo del Unicaja es de sobra conocido por ese plan que siempre tuvo y tendrá. Lo ha popularizado. Su enésima gesta es volver a meter a la escuadra verde, pese a sus múltiples cambios de plantilla, en otra nueva final a cuatro de la BCL, donde defenderá el título europeo de las dos anteriores ediciones.

Por lo logrado durante 2025, que es muchísimo, como todos sabemos, hoy se desplazará a Vélez-Málaga, arropado por su presidente, Antonio Jesús López Nieto, e históricos del club, como Carlos Cabezas y Berni Rodríguez, para obtener el título de entrenador del año, otorgado por la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA). También será de nuevo premiado el club de Los Guindos, por su palmarés que no deja de sumar distinciones continentales e internacionales.

El recién estrenado Teatro Lope de Vega, que con casi un millar de butacas toma el relevo al antiguo cine del mismo nombre, será sede en la capital de la Axarquía de la XX Gala de Premios del Deporte en Andalucía. Será una antesala al trigésimo congreso regional de la prensa deportiva. Y entre los galardonados también subirán al escenario la granadina María Pérez, como bicampeona mundial de marcha en Tokio 2025, o la marbellí Sarah Almagro, campeona mundial de surf adaptado.

En cuanto a las entidades malagueñas, además de Unicaja Baloncesto, el club de atletismo Trops-Cueva de Nerja será reconocido por su trayectoria nacional e internacional, desde su fundación a principios de los años 80, y también recogerá un sonado homenaje el club veleño Amivel de baloncesto en silla de ruedas, por su reciente título continental. Asimismo subirá a recoger uno de los premios del año el púgil malagueño Samuel «La Esencia» Molina, que el pasado año conseguía retener su título de campeón de Europa. Otra protagonista será la taekwondista sampedreña Elena Benítez, como figura histórica del deporte olímpico. En su palmarés figura un inolvidable oro en Barcelona 92, además de un título mundial en Canadá 1999.

Estos premios autonómicos vuelven a la provincia de Málaga nueve años después. Torremolinos acogió en 2017 una gala que en años sucesivos ha recorrido la geografía andaluza y que siempre ha tenido protagonismo de algunos de los grandes héroes del deporte malagueño. Aquí siempre hubo planes. Y siempre los habrá.