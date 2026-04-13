La Pascua de Noelia

Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años que falleció el 26 de marzo de 2026 tras recibir la eutanasia después de un largo periplo judicial de más de un año y medio por la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos, en una entrevista concedida al programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3 / Antena 3

La Semana Santa da comienzo con el Viernes de Dolores uniendo el camino de Jesús con su madre hasta al pie de la cruz y su posterior resurrección. Horas antes un dolor traspasó a toda una sociedad: la muerte de Noelia Castillo siendo la persona más joven, con veinticinco años, a la que se le aplicaba la eutanasia. No esperen aquí que desarrolle un debate sobre la legitimidad ética, moral y política del asunto. Tampoco discutiré la aprobación de la Ley de la Eutanasia un 31 de diciembre de 2020 en plena pandemia, tramitada como Proposición de Ley y no como Proyecto de Ley evitando así la presentación de ningún informe preceptivo del Consejo de Estado o del Consejo Español de Bioética para debatirlo con seriedad como merece un tema tan complejo como este.

Llevo años en clase tratando este tema y cada vez veo más necesario enseñar desde la escuela y la familia problemáticas como el suicidio, la eutanasia, las enfermedades mentales, en definitiva, las diferentes manifestaciones que hoy se dan en nuestra sociedad en torno a la muerte y lo que podríamos calificar como la búsqueda del propósito y sentido humano.

Noelia ha realizado su Pascua. Lo estamos viviendo ahora. Su significado prístino es el paso, la transformación hacia otra vida que transciende esta vida del más acá. Pero la Pascua implica también florecimiento, fertilidad, porque podemos atisbar el paso hacia una vida donde la luz se sobre ponga a las tinieblas de nuestra existencia. No sé dónde estará Noelia, únicamente, como creyente en la Resurrección, le deseo un buen viaje, que se hayan cumplido sus expectativas, y si el cielo es real, como creo que lo es, estoy convencido que la habrá acogido un Dios que no la juzga, sino que la ama en sus defectos e imperfecciones, pero que respeta, hasta niveles que nos cuesta entender, nuestra libertad de forma absoluta y radical.

Ahora bien, la partida, el paso de Noelia pone encima de la mesa un paso, una Pascua que la sociedad está pendiente de hacer. Este caso implica un fracaso colectivo mayúsculo. Si el Estado lo único que le puede ofrecer a una joven de 25 años es la posibilidad de morir estamos ante un fracaso y nunca ante un éxito. ¿Cómo llegó Noelia a esa situación? ¿Qué hacemos como sociedad ante la salud mental? ¿Alguien se ha parado a pensar en qué situación están las famosas USMIAS, es decir, las Unidades de Salud Mental Infantil? Pasen y vean. Todas las personas que trabajan ahí son héroes, pero te piden disculpas por no atenderte como toca y convocarte seis meses después, todo un mundo en esas circunstancias de angustia y de dolor y de dudas ante el qué pasará. ¿Qué ocurre con todas aquellas familias que no pueden costearse la atención psicológica y psiquiátrica privada? ¿Cuántos de nuestros niños y nuestras niñas vagan por la vida sin ser tratados? El desamparo ante esta realidad es absoluto. Los golpes de pecho de la clase política a raíz de la muerte de Noelia no tienen nombre. Y la cobertura de los medios haciendo audiencia y caja con entrevistas directas a ella y a la madre nos retrotraen a los tiempos de Paco Lobatón y Nieves Herrero en el caso de las niñas de Alcàsser. ¿A qué estamos jugando? Como sociedad, ¿somos incapaces de establecer cauces e instituciones que atiendan a estas problemáticas como un tema de Estado de primer orden? ¿Cuántas Noelias estarán hoy asomadas en su balcón en busca de ese paso que las alivie y salve? Feliz Pascua Noelia.