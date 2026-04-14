Ambición o locura

Gran espectáculo visto el pasado domingo en Málaga en el partido contra el Valencia Basket, aunque al final termináramos contemplando la cuarta derrota consecutiva del Unicaja en Liga ACB, ante un rival en un momento enorme de juego, tal vez consecuencia de mucho tiempo aportando por parte de un solo propietario y de un ideario de querer estar arriba siempre.

Junto a uno de los mejores partidos que se pueden ver, este fin de semana, el Unicaja celebró un acto de homenaje al plantel que la temporada 2000/01 consiguió el primer título del club, que además fue el primer título europeo de un equipo de Andalucía, con la presencia entre otros de Kenny Miller, Moustapha Sonko o Jean-Marc Jaumin, del presidente Ángel Fernández Noriega o del entrenador Bozidar Maljkovic.

El Unicaja organizó una mesa redonda en la que estuvieron presentes Francis Perujo, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, integrantes también de aquel grupo, que no sólo por conseguir aquel galardón ya significaba un cambio crucial en el club.

La llegada a la presidencia de Ángel Fernández Noriega en 1998 sustituyendo a José Manuel Domínguez, cumplía con los requisitos habituales: alto directivo de la entidad financiera y nulo conocimiento del baloncesto, aunque ya tenía a sus espaldas algo de ventaja sobre sus antecesores: el apoyo que desde la Caja de Asturias prestó como presidente al equipo ciclista de la Central Lechera Asturiana, dando lugar en 1989 al CLAS-Cajastur, que hasta 1994 fue un clásico del pelotón internacional.

El nuevo presidente, aparte de ser de los pocos españoles que querían que Tony Rominger ganara a Miguel Indurain dirigió la entidad norteña entre 1986 y 1994, año en el que llegó a Unicaja. Tras su primer año en la presidencia tomó la decisión de sustituir al entrenador Pedro Ramírez y fue a buscar a uno de los grandes nombres del continente, Bozidar Maljkovic.

El mismo entrenador serbio reconoce que lo que más le motivó fue que el presidente del club fuera a buscarlo a París, donde residía tras haber entrenado a Panathinaikos y PSG Racing. Esto dio lugar a cuatro años de pertenencia de ambos al Unicaja y el inicio de gran parte de la historia brillante del club.

Porque si valoramos lo que iniciaron en su día Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano y Paco Moreno implicando en 1977 a la Caja de Ahorros de Ronda, llevando al equipo a la Primera División y a jugar en Europa. Y después, más tarde, tras la fusión de cinco entidades (dando lugar a la primera versión de Unicaja) y la integración de Mayoral Maristas, aquel club de cantera lo colocó Javier Imbroda en una final ACB de forma inesperada. Lo cierto es que con la llegada de Noriega a la presidencia y Maljkovic al banquillo, la situación cambió de manera sustancial.

Que un tipo que había ganado cuatro Euroligas llegara a un equipo que sólo había jugado un año en la primera competición del continente suponía una apuesta por un nivel de grandeza al que no se llegaba sólo con un aumento presupuestario. Hacía falta mayor profesionalización, mayor exigencia y esto se hacía extensible a todos los estamentos del club.

Con Bozidar Maljkovic al mando, el Unicaja cambió de actitud. Se quiso optar a estar arriba porque así lo demandaba el club y lo que había con él (propietario, presupuesto, ciudad, afición, historia…), y si bien de manera reduccionista el palmarés del serbio tiene el título de la Copa Korac y dos finales (Liga ACB y Copa Korac), la obligación desde entonces ha sido estar en la pelea.

A partir de ahí hemos visto muchos éxitos en forma de títulos y campañas a recordar. Figuras en la cancha y en el banquillo que sólo hubieran venido a Málaga de vacaciones. También hemos vivido decepciones y malos tragos porque al fin y al cabo, el club cumple en nada medio siglo y eso es toda una vida.

Quizá el mejor comentario que se ha dicho nunca sobre Maljkovic me lo dijo un directivo del club: «no sabes lo que le hemos tenido que aguantar», porque sí, tradicionalmente en Málaga, el mejor piropo que se podía decir era que se exigía mucho.

Ahora, la cosa es otra, la situación de nuestro deporte a nivel organizativo es tan certera y sensata como un comunicado del Despacho Oval. La primera competición está tan lejos -o no-, que no se sabe a qué atenerse. El presidente del club es un ejecutivo que cobra un sueldo y la verdad es que la pregunta que me hago es ¿por qué se tardó tanto en dar ese paso?

Y por lo que se refiere al banquillo, el entrenador está en el grupo de aquellos que está haciendo la mejor parte de su currículum aquí, no como en ocasiones anteriores, en las que lo primero que teníamos que hacer era evitar deslumbrarnos con la hoja de servicios vivida fuera de Málaga del técnico de turno.

La Euroliga no es la misma competición de la época del serbio y que el Unicaja jugó 17 temporadas, quince de ellas consecutivas y no todas por méritos deportivos. A mí también me gustaría no jugar la FIBA BCL, pero siendo la envidia de medio continente por todo lo que hay alrededor del club, el presupuesto se queda fuera de los que se manejan en la primera competición.

Un mayor esfuerzo por parte del propietario y del patrocinador, como se lleva haciendo de manera ininterrumpida desde 1977, estaría genial. Pero, honestamente, creo que es más fácil la generación de recursos en Valencia que en Málaga. Sólo con pensar a cuánta gente hay que convencer de ello, ya tenemos la respuesta. Pero el espíritu y la idea de Ángel Fernández Noriega y Bozidar Maljkovic, de apostar por la máxima exigencia en cada ámbito del club, es la correcta. Básicamente, es la misma ambición que llevó a Alfonso, José María y Paco a convencer a un banco que lo mejor era tener un equipo de baloncesto.

Por todo ello y a todos ellos, muchas gracias.