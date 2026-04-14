La Distancia entre el Espectáculo y el Espíritu: Donald Trump y El Papa León XIV

«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos» (Is 55, 8-9).

Para quienes vemos el Despacho Oval desde la distancia, el mensaje de Trump en esta Pascua de 2026 no se siente como una bendición, sino como un manifiesto de poder. Es el contraste entre un líder que usa la religión como un escudo y un Papa, León XIV, que la usa como una herida abierta para que entre la luz.

I. Nosotros contra el «América Primero»

Como espectador externo, el mensaje de Trump te deja fuera. Él no le habla a la humanidad; le habla a su «pueblo elegido». Mientras que el Vía Crucis de León XIV de ayer fue un acto universal -donde el dolor de un refugiado en el Mediterráneo pesaba lo mismo que el de un ciudadano de Roma-, el mensaje de Trump reduce la Pascua a una celebración de la hegemonía estadounidense. La sensación: Te sientes como alguien que mira a través de un escaparate de lujo: es brillante, es imponente, pero no está hecho para ti. Es una fe con fronteras y aduanas.

II. El Dios de los Ejércitos frente al Dios de la Compasión

Lo que más choca al corazón humano -seas de donde seas- es la frialdad de mezclar la Resurrección con la Operación «Epic Fury».

Para nosotros, que vemos los conflictos mundiales con el temor de que la chispa salte en cualquier momento, ver a un líder sonreír desde el Despacho Oval hablando de «decimar» enemigos en la Semana de la Paz es aterrador.

León XIV ayer, en el silencio del Coliseo, representó el cansancio del mundo. Sus oraciones no pedían bombas más inteligentes, sino corazones menos duros. Trump nos ofrece una Pascua de acero; León XIV nos ofreció una Pascua de carne y hueso.

II. El brillo contra la cicatriz

Trump vende una idea de Dios que es puro éxito, pura riqueza y puro orden. Pero la vida, especialmente en este 2026 tan convulso, no es así.

El mensaje del Despacho Oval ignora que fuera de sus fronteras hay gente que no celebra el aniversario de una nación, sino que simplemente intenta sobrevivir al lunes.

Lo que nos conmovió de León XIV es que no intentó esconder la decadencia ni el dolor. Él no es un presentador de televisión; es un hombre que parece decir: «Yo también estoy asustado, pero la cruz es nuestra única ancla».

IV. La conclusión: ¿Victoria o Consuelo?

Al final, la crítica es simple: Trump nos ofrece una victoria que no es nuestra. Su Pascua es un evento político diseñado para demostrar fuerza en un momento de guerra.

En cambio, León XIV nos ofrece un consuelo que sí nos pertenece. Su Vía Crucis nos habló como seres humanos, sin preguntarnos la nacionalidad. Trump nos dice que el mundo es de los fuertes; León XIV nos recordó que el mundo pertenece a los que saben amar en medio de la derrota.

Para quien no vive bajo la bandera de las barras y estrellas, el mensaje de Trump es solo ruido de sables vestido de domingo, mientras que lo de ayer en el Vaticano fue el abrazo que todos, sin importar nuestro pasaporte, estábamos necesitando.