Opinión | Málaga de un vistazo
Six seven
La expresión "six seven", nacida entre los más jóvenes, se ha extendido rápidamente por todo el mundo, ofreciendo una respuesta concisa y oportuna a las preguntas innecesarias
Se suele ridiculizar la forma de hablar de las generaciones más jóvenes. Ciertas expresiones o coletillas, como «bro», «literal», «renta» … como si fuera raro jugar con el lenguaje, apropiárselo y codificarlo para distinguirse. Pero eso se ha hecho siempre, y se seguirá haciendo, y es una de las formas en las que evolucionan las lenguas y la manera que tenemos de integrarlas en el pensamiento.
Además, hay hallazgos que a veces superan la frontera de las edades, y expresiones que nacieron entre niños -como un juguete- de pronto se vuelven una herramienta para el resto de la gente. Como «six seven».
No sé cómo nació esta expresión. Tampoco sé si, en verdad, se puede rastrear y encontrar el primer uso; tal vez sí el momento o el meme que lo popularizó. Pero lo relevante no es el origen, sino que, en muy poco tiempo, ha dado la vuelta al mundo. Hasta ha llegado a la Luna.
Dicen que «six seven» no significa nada, pero no es cierto. No se usa al azar: la situación lo pide. Cuando una pregunta sobra; cuando responder se hace cuesta arriba o innecesario; cuando lo que hay que decir ni merece decirse. No es una expresión sin significado, sino una con muchos: «me da igual», «lo que tú digas», «no voy a entrar ahí», «más o menos» o ·«cállate». Sirve, en definitiva, para cerrar preguntas sin tener que contestarlas. Encaja muy bien en los tiempos que corren.
Ahora que vivimos rodeados de ‘inputs’, preguntas y posicionamientos apresurados, ha venido esta expresión a rescatarnos, a darnos un respiro. Ya podemos responder a esta actualidad a la velocidad a la que nos inquiere. Ahora basta con mover las manos como si fueran una balanza, sopesando el vacío de una importancia inexistente, mientras se dice, con leve sonrisa, que «six seven».
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