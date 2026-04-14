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Opinión | Málaga de un vistazo

Jordi Cánovas

Jordi Cánovas

Six seven

La expresión "six seven", nacida entre los más jóvenes, se ha extendido rápidamente por todo el mundo, ofreciendo una respuesta concisa y oportuna a las preguntas innecesarias

Se suele ridiculizar la forma de hablar de las generaciones más jóvenes. Ciertas expresiones o coletillas, como «bro», «literal», «renta» … como si fuera raro jugar con el lenguaje, apropiárselo y codificarlo para distinguirse. Pero eso se ha hecho siempre, y se seguirá haciendo, y es una de las formas en las que evolucionan las lenguas y la manera que tenemos de integrarlas en el pensamiento.

Además, hay hallazgos que a veces superan la frontera de las edades, y expresiones que nacieron entre niños -como un juguete- de pronto se vuelven una herramienta para el resto de la gente. Como «six seven».

No sé cómo nació esta expresión. Tampoco sé si, en verdad, se puede rastrear y encontrar el primer uso; tal vez sí el momento o el meme que lo popularizó. Pero lo relevante no es el origen, sino que, en muy poco tiempo, ha dado la vuelta al mundo. Hasta ha llegado a la Luna.

Dicen que «six seven» no significa nada, pero no es cierto. No se usa al azar: la situación lo pide. Cuando una pregunta sobra; cuando responder se hace cuesta arriba o innecesario; cuando lo que hay que decir ni merece decirse. No es una expresión sin significado, sino una con muchos: «me da igual», «lo que tú digas», «no voy a entrar ahí», «más o menos» o ·«cállate». Sirve, en definitiva, para cerrar preguntas sin tener que contestarlas. Encaja muy bien en los tiempos que corren.

Ahora que vivimos rodeados de ‘inputs’, preguntas y posicionamientos apresurados, ha venido esta expresión a rescatarnos, a darnos un respiro. Ya podemos responder a esta actualidad a la velocidad a la que nos inquiere. Ahora basta con mover las manos como si fueran una balanza, sopesando el vacío de una importancia inexistente, mientras se dice, con leve sonrisa, que «six seven».

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