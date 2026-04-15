Opinión | Málaga de un vistazo
El arte, descifrar lo que siente
En Málaga, 'ciudad de los museos', se celebra el Día Mundial del Arte, un evento que resalta la importancia de las siete artes y su función para fomentar la comunidad, a pesar de los recientes cambios en el Ayuntamiento
Coincido con María Zambrano en calle San Agustín, frente al Museo Picasso Málaga. Contemplando el pórtico renacentista del Palacio de Buenavista, nuestra filósofa en su universo circunscrito por la «razón poética» y persuadida de que pensar es «descifrar lo que se siente», me esclarece: «El arte parece ser el empeño por descifrar o perseguir la huella dejada por una forma perdida de existencia». Desde el interior de los antiguos muros del siglo XVI, se oye una voz contigua: «El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad», susurra Picasso en el zaguán de la pinacoteca. Estos dos atemporales y geniales creadores, hoy 15 de abril –nacimiento de Leonardo da Vinci-, nos trasladan a ‘Un jardín de expresión: cultivando la comunidad a través del arte’, lema del Día Mundial del Arte 2026. Esta jornada se celebra en todo el orbe y brinda la oportunidad para considerar la importancia de las siete artes que nos habitan: arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, danza y cine. La temática de este año divulga cómo el arte interviene como aparejo para vincular a las personas entre sí y realzar la trascendencia de las manifestaciones estéticas en la sociedad: sembrando la pluralidad y las revelaciones artísticas como un jardín comunitario; acentuando la significación de la creatividad y la diversidad cultural.
En esta fecha tan significativa para Málaga: ‘ciudad de los museos’, el doble cese de Marta del Corral y Salvador Nadales como asesores del área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, destituidos por «falta de confianza», no deslustra la celebración de este reencuentro con el arte. Una bitácora museística aún por escribir.
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