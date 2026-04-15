La ciencia del último umbral

Es el título de un libro escrito por el Dr.Alex Gómez Marín y que recomiendo,sobre todo a los escépticos.Su autor es físico, neurocientífico, máster en Biofísica, doctor en Física Teórica y científico titular del C.S.I.C.

Parte en su libro de su propia E.C.M.que en 2021 experimentó a raíz de una hemorragia gástrica que le llevó a una operación urgente. En 2023 recibió un premio de investigación científica y, recientemente,ha sido nominado uno de los diez científicos revolucionarios por Feed Your Head. Es un libro que,a pesar de de su hondo contenido científico,se hace ameno y fácil de leer, dado el estilo llano y cercano del autor. Él mismo,en la contraportada de su libro,afirma: «El más allá esté probablemente más acá de de lo que pensamos. He tenido experiencia directa de que la realidad es muchísimo más luminosa de lo que podemos imaginar. Estoy inmerso en plena aventura de la consciencia. ¿Somos inmortales? Cuando sea el momento de cruzar el umbral ya lo veremos. Yo he estado allí y tiene buena pinta. Mientras tanto, recuerda: hay vida antes de la muerte. Y no olvides prepararte para cuando llegue tu momento. La muerte es un misterio y la vida,un milagro «. Yo,a esto añadiría las palabras de Jesús de Nazaret cuando dijo:»Velad y orad pues no sabéis el día ni la hora «.

Este libro no sólo desafía los paradigmas científicos a propósito de la vida después de la muerte sino que reflexiona sobre la capacidad de la Ciencia para revelar nuevas verdades sobre nuestra existencia y nuestra consciencia. Hay mente (llamémosla alma, conciencia...) más allá del cerebro, y la ciencia,y esto es lo novedoso,lo puede demostrar. Ha recibido buenas críticas de autores como Sanz Segarra, Bruce Greyson o el Dr.Pim van Lommel quien afirma que la consciencia puede no ser producida por el cerebro. Evidentemente,tras estas afirmaciones se encuentra la Física Cuántica que,como sabemos,se mueve a nivel subatómico y que demuestra que hay una energía (no materia), que podemos llamar conciencia, alma,o como queramos, que trasciende a la muerte del cuerpo físico. Cómo si no,se pueden probar las apariciones de Jesús resucitado,capaz de atravesar las paredes del cenáculo donde estaban sus apóstoles y desaparecer en un instante?

El autor narra su E.C.M. estando en un pozo y,al mirar hacia arriba,vio tres figuras luminosas que le invitaron a pasar el umbral pero él, pensando en su mujer y sus dos hijas, prefirió volver y,al despertar, relató su experiencia.

A continuación hay un capítulo que recoge bastantes testimonios y científicos que han estudiado este singular fenómeno,tales como el psicólogo Carl Jung,en 1944, el psiquiatra americano Raymond Moody con su libro «Vida después de la vida», la suiza Elisabeth Kubler-Ross, Bruce Greyson,el ya citado Pim Van Lommel, pionero en estas investigaciones,el neurocirujano Eben Alexander, el científico cognitivo Alexander Batthyany, el médico Sam Parnia, autor de «Lucid Dying», el cardiólogo Michael Sabon,Peter Fenwick, Kenneth Ring,Sharon Cooper,Chris Carter, Gregory Shushan,John Gray, el filósofo David Ray Griffin, el Dr.Enrique Vila López, que afirma la existencia de los fenómenos aunque no se puedan comprender ni explicar. Años después, el Dr. José Miguel Gaona contribuyó al estudio científico de estos fenómenos en su libro «Al otro lado del túnel:un camino hacia la luz en el umbral de la muerte». No debemos olvidar al muy célebre y conocido Manuel Sans Segarra con su reciente libro «La supra consciencia existe: vida después de la vida»(año 2024).

A continuación, Gómez Marín se plantea posibles explicaciones de las E.C.M., como falta de oxígeno en el cerebro, alucinaciones, simulaciones y otras, llegando a la conclusión de que ninguna de ellas es factible. Añade un capítulo sobre sus consecuencias en la vida del paciente que regresa a la normalidad y, salvo raras excepciones,su vida experimenta un cambio radical para mejor.

Finalmente estudia cómo la Física Cuántica puede explicar estos fenómenos, pero he de reconocer que el autor tiene sus dudas al respecto. Lo que sí parece claro y estudiado por cada vez más científicos es la certeza de estas E.C.M.y de que,tras pasar el umbral de la muerte,no existe el vacío sino otra dimensión no regida por las coordenadas espaciotemporales, y que podemos llamar vida eterna,tal como nos prometió Jesús,o de otra forma, según las creencias de cada cual.Si a esto añadimos las visiones de santos, apariciones reconocidas por la Iglesia, los milagros eucarísticos y más cosas que no vienen al caso pues se desviaría del contenido del libro comentado, podemos afirmar con la oración cantada paracaidista que «La muerte no es el final».