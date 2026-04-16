Opinión | En corto
Conviene ir perimetrando el mal
La megalomanía, que lleva a creerse superior, se manifiesta en el hombre, quien, además de mostrarse transparente, ataca al Papa por no seguirle, según se desprende de su comportamiento
En realidad todo está muy claro, pero a sus secuaces les costaba. La megalomanía es un delirio en que el afectado alberga la creencia de ser mucho más importante y poderoso de lo que es. Ahora bien, ¿qué pasa cuando por la fuerza de tu dinero y la de los votos ya eres muy, muy importante? No te queda otra que creerte Dios. Esto se da también a veces en gente poco importante, pero en la que ya lo es debe de funcionar de forma necesaria. Como el hombre además es transparente, o sea, su propia manía de grandeza y su narcisismo le llevan a exhibirse tal cual, ha difundido en su red la famosa imagen en que se representa como Dios. Casi a la vez ha cargado contra el Papa por no seguirle, teniendo como tiene el título de «vicario de Cristo en la tierra». Con las llaves del cielo debe de verlo como su portero. Por razones puramente epidemiológicas deberíamos ir haciendo un censo de trumpistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento aprueba el proyecto del estadio de fútbol de la Fundación Marbella FC, con un presupuesto de 115 millones de euros
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- Antonio Banderas convierte el Puerto de Málaga en una gran barra de ballet con Lucía Lacarra al frente
- Málaga activa en Ciudad Jardín una nueva bolsa de 108 viviendas con 35 VPO en Marqués de la Paniega
- Un mito del Málaga CF: Toulalan regresa 13 años después a La Rosaleda
- Málaga adelantará el verano con el anticiclón de las Azores de escudo
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- Denuncian ante el Defensor del Pueblo un proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo