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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Su función no es ilusionarte

Policías protegen la estatua de Winston Churchill.

Policías protegen la estatua de Winston Churchill. / DPA

El mejor juicio sobre la democracia como sistema político sigue siendo el debido a Winston Churchill: «la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás que se han probado». Por esfuerzos que se hagan -y deben hacerse sin tasa- por mejorarla y librarla de impurezas, siempre nos decepcionarán sus imperfecciones. Su fortaleza reside en que cualquier otro sistema es muchísimo peor, pues será una tiranía más o menos encubierta. En cuanto a los enemigos de la democracia, los hay de muchas clases. A veces lo son quienes creen ser, de buena fe, sus mejores amigos, como sucede con los que la idealizan de tal modo que esperan una quimérica ejemplaridad general de los ciudadanos y los servidores públicos. Luego, al comprobar que no es así la idealización se convierte en desencanto y despecho, la deploran acremente y se convierten en los más beligerantes críticos del sistema.

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