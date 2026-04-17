Una oración

En unos versos sencillos, inmensos de tan sencillos, jondos como solo pueden serlo aquellos que nacieron para cantarse por soleá (nombre que viene del árabe ‘salá’, literalmente ‘oración, rezo’ y de su plural ‘salauá’), mi maestro Manuel Alcántara, que en estos días hace siete años que nos dejó tan solos, condensó una teología: «No digo que sí o que no./ Digo que si Dios existe/ no tiene perdón de Dios». Un rezo para dudar de dios es abrir una ventana a lo inexplicable, a lo que solo puede ser sentido allí donde no se alcanza, y ver más allá.

Se me vinieron estos versos a la cabeza y a la garganta (a veces los digo bajito, por soleá de Alcalá, solo por el gusto de sentirlos vibrar dentro) viendo las ridículas imágenes, creadas con ese engendro que hemos dado en llamar inteligencia artificial, en las que aparece Donald Trump transfigurado en Jesucristo.

Con lo difícil que es ser humano, meramente humano, y a este tipo no le basta y se endiosa, se transfigura a sí mismo en una copia de Jesús de Nazaret, modelo salvador del mundo, cuando en realidad a él lo que le late es ese antiguo dios justiciero y vengativo siempre dispuesto a la destrucción de quien se atreva a contravenir sus designios.

Supongo que los psiquiatras tendrán un nombre para ese delirio de creerse dios. Lo que acaso no tengan es un nombre para designar esta costumbre nuestra de, de tanto en tanto, dejar el mundo en manos del más loco de la tribu, pero alguna habrá que buscar para llamar a este absurdo comportamiento que nos acomete cada cierto tiempo y con el que desatamos una oleada de destrucción. Dicen las encuestas y los estudios de los sociólogos que una amplia mayoría de jóvenes está a favor de esta corriente de autoritarismo que viene encabezando el orate Trump y sus seguidores. Sin embargo, acaso deberían ser ellos quienes más la temiesen, porque serán los primeros llamados a filas, los primeros en ir al frente y en morir por nada, porque por nada se muere siempre en las guerras. Qué desastre que no hayamos sido capaces de enseñar a las nuevas generaciones las tragedias que vivieron sus abuelos para que no volvieran a repetirlas.

Los que ahora rezan al dios Trump, a ese dios impostor y falso, podrán comprobar en sí mismos el inmenso error que cometen, pero será tarde cuando se percaten. El mundo se nos habrá ido definitivamente de las manos y solo nos quedará la búsqueda de la belleza para intentar volver a hacerlo navegable. Entretanto, yo, viejo ya para las trincheras pero no para la lucha pacífica de la palabra, continuaré cantiñeando las soleares de mi maestro, al que no olvido: «Si otros no buscan a Dios/ yo no tengo más remedio:/ me debe una explicación».