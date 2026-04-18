El punto de inflexión

Las elecciones en Hungría marcan un momento histórico en el devenir de la ultraderecha europea. Víktor Orbán, una piedra en el zapato de la UE y hasta ahora primer ministro del país magiar desde 2010, ha perdido las elecciones húngaras en favor de Péter Magyar, líder del partido Tisza, que define entre sus objetivos «mostrar que nosotros, los conservadores, los cívicos demócratas, los socialdemócratas y los liberales, somos ante todo húngaros», ubicándose en el entorno de la derecha europeísta reacia a pactar con la ultraderecha y, por tanto, compitiendo directamente con el partido de Orbán, al que califican de «corrupto con políticos que fabrican divisiones sociales artificiales para ocultar una cleptocracia masiva».

El pueblo húngaro ha hablado

Parece que el pueblo húngaro se cansó de la deriva de su primer ministro, de su actitud respecto a Rusia y Europa y su alianza con los MAGA de Trump, que desplazaron al vicepresidente J. D. Vance para apoyarle en su campaña electoral. Según noticias de FRANCE 24, tras revelar el diario estadounidense ‘The Washington Post’ que Peter Szijjarto, ministro de asuntos exteriores húngaro, podría haber divulgado durante un tiempo el contenido de discusiones y deliberaciones en el seno del Consejo Europeo -que se consideran confidenciales y materia de confianza entre Estados miembros- a funcionarios y autoridades del Kremlin, este reconoció, el martes 24 de marzo, durante un mitin político en Budapest, que suele mantener contactos directos con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo: «Coordino antes y después de las reuniones de los ministros de Exteriores sobre las decisiones tomadas o que se están por tomar con las personas que son importantes para los intereses húngaros», explicó Szijjártó, según divulgó el portal de noticias ‘Telex’. Esto, indudablemente, lleva a una desconfianza total de la UE con el díscolo Gobierno húngaro, con quien nunca dejó de tener problemas por su proximidad a Moscú y su escaso respeto a la confidencialidad.

El varapalo electoral ha sido considerable y ha hecho temblar y preocuparse a los grupos afines en Europa, como es el caso de Vox en España. Podríamos estar alcanzando el punto de inflexión del movimiento ascendente de los MAGA y sus adláteres, o sea de la ultraderecha, sumida en pensamiento enquistado, como suelo decir, resistente a la argumentación lógica, dado su dogmatismo. Los síntomas son manifiestos.

La singular personalidad de Trump

Un Trump megalómano y narcisista, con conductas chulescas, de amenaza sistemática a quienes no comparten sus planteamientos, de descalificación irrespetuosa, de desprecio y allanamiento de la soberanía de otros estados, cuando no de endiosamiento insultante y blasfemo, con su proyección mesiánica, ya no respeta a nada ni a nadie. Provoca al propio papado, se autoproclama, subliminalmente, como un mesías sanador y, en su delirio, busca que León XIV se someta a sus designios. Su histrionismo ya no sorprende a nadie. Su trayectoria le va ridiculizando hasta desvestirle del prestigio que debería tener todo dirigente político de una nación tan grande como es EEUU. Ofende a sus aliados, a la iglesia, a sus contrincantes, o sea a todo el que no le baila el agua. Su liderazgo se diluye en el descrédito y el esperpento.

Sus conductas parecen sustentadas en un delirio mesiánico, que es un tipo de delirio de grandeza en el cual la persona cree ser un enviado divino o una figura redentora con el propósito de salvar a la humanidad. Su endiosamiento parece acercarse a la figura de Shiva, que es una de las deidades principales del hinduismo. Shiva destruye el universo para permitir su renovación, lo que simboliza el ciclo eterno de vida, muerte y transformación. ¿No es esto lo que pretenden determinados grupos de poder? Modificar el sistema de gobierno, destruir el estatus quo actual de democracia liberal y suplantarlo por una plutocracia, donde los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado, desde el neoliberalismo que pregonan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hasta ahora primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una imagen de archivo / Michael Kappeler (DPA)

El asalto de las oligarquías al poder

Extrañas circunstancias se están dando. En Rusia, tras la caída del comunismo, las oligarquías «saprofitaron» la descomposición del sistema comunista colonizando las empresas estatales y haciéndolas suyas. En EEUU lo hacen desde otra perspectiva. Las grandes empresas están haciendo su agosto, tras alcanzar el poder, van controlando el mundo de la energía y la ingeniería financiera, la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial junto a todo resorte del poder que pueda ser utilizado para sus fines. La bolsa, como instrumento elemental de enriquecimiento, está sometida a decisiones políticas y administrativas arbitrarias, que la hacen oscilar con gran posibilidad de ganancia para quien tenga información privilegiada. Sospechosamente, Trump y sus colegas, han multiplicado su capital. China también reconvirtió el enfoque comunista en un sistema pseudocapitalista de corte presidencialista, al igual que Putin lo hizo con Rusia. Putin, Trump, Xi Jinping no están tan lejos…

Decía Abraham Lincoln: «Se puede engañar a todos algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo». El tiempo es un catalizador de las ideas en el momento que se imponga el razonamiento lógico, llevando a la confrontación entre las tendencias ideológicas afines donde siempre hay matices e intereses diferenciadores. Cosa que se manifiesta con los desacuerdos que ya se están dando entre los republicanos de Norteamérica y, en nuestro caso, dentro de su sucursal española que es Vox.

Europa busca su independencia

Por otro lado, Europa se ve forzada a caminar por sí misma. Se ha dado cuenta de que EEUU, con este gobierno trumpista, ha dejado de ser fiable ya que solo busca sus propios intereses, como siempre pero de forma más descarada. Trump, con su histriónica conducta, como ya he apuntado, humilla a sus aliados, se burla de Macron, amenaza a Sánchez y al inglés Keir Starmer, engaña y abronca a Volodímir Zelenski, ahora desprecia a Meloni, incluso quiere entrar en controversia con el Papa. Y lo que es peor, apoya sin fisuras al genocida Netanyahu ligándose a él, de forma irracional y costosa para EEUU, en la cruzada sionista sin importarle el daño causado a inocentes. Es más, se vanagloria del poder devastador de su ejército y muestra regocijo por la destrucción causada, al tiempo que amenaza con acabar con toda una civilización. Miedo me da, pues cuenta con un impresionante arsenal que puede arrasar el mundo… No podemos olvidar lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, eso debe ser una lección histórica inexcusable.

En realidad vemos una recolocación estratégica de los partidos populistas de la extrema derecha: En Francia, Le Pen no se alinea con Trump y en Italia, Meloni marca diferencias. En general todos los países de UE dicen que esta no es su guerra, tras el posicionamiento de Sánchez con España. Por otro lado Milei, el de la motosierra, va a su bola, pero le crecen los enanos y cada día está más cuestionado en su país, a lo que no es ajena su presunta implicación en el desfalco de la criptomoneda $LIBRA y su errática política argentina.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de una reunión en Mar-a-Lago, Florida / Amos Ben Gershom (GPO/ZUMA Press(

La trampa de Netanyahu

El problema de fondo está en que EEUU ha caído en la trampa del ladino Netanyahu, que le indujo a hacer el trabajo sucio contra Irán y ahora no sabe cómo salir del atolladero. Su incondicional apoyo al atroz belicismo genocida practicado por el sionismo respecto a su entorno, le deja en una situación de precariedad y casi aislamiento internacional, a la vez que genera descontento en su propio país, lo que podría llevarle, si todo sigue como marcha, a la pérdida de las elecciones de medio mandato, como pronostican las encuestas, y consecuentemente, a un posible proceso de Impeachment con probabilidad de prosperar.

Dadas las circunstancias podría haberse alcanzado ya el punto de inflexión de estos movimientos y sus correligionarios. El sentido común puede y debe de estar clarificando las ideas que se nos venden. Observamos los crímenes de guerra, las locas decisiones políticas, la ruptura del orden internacional o la violación de los derechos humanos por parte de tanto iluminado. Aparece el cuestionamiento de las alianzas, junto a conductas inapropiadas, de mala educación, falta de respeto, incitación al odio, demagogia, manipulación emocional y posverdad, bulos y amenazas, engañifa y un amplio etc. Todo ello nos ofrece una actitud política canalla que nos aleja de la deseada convivencia, lo que pudiera abrir los ojos a mucha gente abducida emocionalmente por la soflama de discursos delirantes.