Opinión | En corto
Trumputin
La «p» que los une hace que donde termina uno empiece el otro. No es casual que hoy sean los dos grandes hacedores de guerra en el mundo: ambos tienen el gran poder, la posibilidad de aniquilar a la humanidad, y con sus guerras de alcance limitado nos recuerdan que podrían ser totales. Su símbolo es la hidra de dos cabezas, la serpiente que se muerde la cola, el cetro con dos áspides. Sus caracteres se complementan: Trump es un showman impulsivo y brutal, que se deja llevar por estallidos de cólera; Putin, sereno, calculador e implacable, muerde y no suelta. Profesan rencor inagotable hacia sus enemigos, así como un común odio a la democracia y, por extensión, a la Unión Europea. Su estrategia secreta (tan obvia que ni hablan de ello) es aplastarla y erradicarla del mundo. La red de partidos títeres y compañeros de viaje en el mundo que encabezan tiene a los dos en el mismo altar.
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