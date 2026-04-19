Éxito histórico

Esta última semana hemos vivido una serie de hechos en el baloncesto español que no tienen precedentes, pero que, sin embargo, creo que no han tenido una repercusión a la altura de lo que ha pasado.

El lunes pasado se celebró el draft de la WNBA. Esto es un evento en el que las franquicias de la WNBA se reparten a las jugadoras jóvenes que salen de la universidad o están jugando en Europa. Vamos, como pasa con el draft de la NBA con los chicos. Según la ESPN, televisión americana con los derechos del evento, la retransmisión del draft de la WNBA registró el pasado lunes la segunda mayor audiencia de toda su historia. Esto nos puede mostrar el interés que cada vez más despierta la WNBA en Estados Unidos y el resto del mundo.

Pero esto no es lo que nos afecta a nosotros los españoles. En ese draft, tres jugadoras españolas salieron en la primera ronda. Esto significa que fueron elegidas por distintas franquicias en la primera vuelta de elecciones. Marta Suárez fue elegida en el número dieciséis por Golden State, Iyana Martín fue seleccionada en el número siete por Portland y Awa Fan fue elegida en el número tres por Seattle.

Para que nos podamos dar cuenta de la importancia de lo sucedido este pasado lunes, Pau Gasol, el mejor jugador de baloncesto de la historia de nuestro país, también fue elegido en el puesto tres en el 2001 por Atlanta. Awa Fan ha igualado esa posición en el draft. Y para poner más contexto a lo sucedido, es la primera vez que jugadoras españolas son seleccionadas en la primera ronda de su draft. Por poner algunos ejemplos, Amaya Valdemoro o Alba Torrens, que lo han sido todo en el baloncesto español, fueron elegidas en la cuarta y en la tercera ronda de su promoción, respectivamente.

Estamos ante un hecho sin precedentes en el baloncesto español, que es cierto que ha sido noticiable en esos minutos breves que los deportes de los informativos de las televisiones en España dedican a todo aquello que no es el fútbol. Pero creo que era una noticia mucho más importante y que necesitaba tener un protagonismo mucho mayor en las noticias de lo que ha tenido. Es más, estamos ante algo que será muy difícil que se vuelva a producir, tres jugadoras drafteadas en primera ronda en el mismo año.

Pero todo esto no acaba aquí. Dos equipos españoles, Girona y Zaragoza, jugaban el pasado miércoles los cuartos de final de la Euroleague femenina, partido que les podía dar el pase a disputar la Final Four que, por cierto, se está celebrando en Zaragoza. Girona fue capaz de vencer al equipo italiano de Venecia, mientras que Zaragoza hizo lo propio con el equipo francés de Landes. De esta manera, dos equipos españoles han participado en la Final Four de la Euroleague. Ya disputar la final era hablar de cosas mayores y los equipos turcos de Fenerbahçe, gran favorito, y Galatasaray competirán esta tarde a partir de las 20.00 horas por ser el mejor equipo del baloncesto femenino europeo. Para que os hagáis una idea del potencial de Fenerbahçe, ha sido capaz de fichar a Breanna Stewart , una de las mejores jugadoras del mundo si no la mejor, sólo para jugar la Final Four.

A las 17.00 horas, Zaragoza y Girona jugarán por el tercer puesto, un partido que disputarlo tiene un gran mérito porque el camino para llegar hasta aquí es muy difícil.

Pero aún queda más. Si ya es importante que dos equipos españoles se clasifiquen para esa Final Four, aunque no hayan sido capaces de vencer en semifinales a los grandes presupuestos de los equipos turcos, hay que reseñar que de los cuatro equipos que se han clasificado para la Final Four, tres tienen entrenadores españoles en sus banquillos.

Roberto Íñiguez en Girona, Carlos Cantero en Zaragoza y Miguel Méndez en Fenerbahçe nos muestran el por qué de lo que pasó el lunes en el draft de la WNBA, las chicas llegan ahí por su enorme talento y porque hay muy buenos entrenadores en España.

Esto de que tres entrenadores españoles metan a sus equipos en la Final Four nos puede parecer algo impresionante, que es la primera vez que pasa. Pues no. Ya en la Final Four del dos mil veintiuno Miguel Méndez, Roberto Iñiguez y Víctor Lapeña consiguieron este hito de clasificar a sus equipos para aquella Final Four de la Women Euroleague, aunque solo Perfumerías Avenida representó como equipo al baloncesto español.

Grandes noticias que nos da el baloncesto femenino español y que demuestra el altísimo nivel del mismo, pero que creo que debería tener una mayor repercusión mediática. Además, el baloncesto femenino, tratado con cariño y con una buena promoción, es un espectáculo que puede enganchar al público. Si no que se lo pregunten a los dirigentes de la ESPN con las audiencias de este último draft de la WNBA…