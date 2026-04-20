Competir en Málaga

Recorrían deportistas de elite de la provincia este pasado invierno hasta 16 pequeños municipios para inspirar a la juventud. Charlar con quienes el día de mañana puedan tomar el relevo, dentro de esa educación en valores que suele ser el principal motor de los clubes deportivos. Voces internacionales de la talla de la «karateca de oro» María Torres, la patinadora Natalia Baldizzone, la «pantera» del Balonmano Costa del Sol Sole López o el atleta Raúl Ortiz formaban parte de la singular iniciativa Málaga Compite en Primera Persona.

Traigo de nuevo dicho programa de la Diputación, porque justo este lunes se abre el plazo de presentación de solicitudes, cuyo cierre está previsto para el lunes 4 de mayo, dentro de la convocatoria dirigida a clubes deportivos y que repartirá 175.000 euros de manera conjunta en subvenciones. Son acciones diferentes, pero esta última igualmente responde al nombre de Málaga Compite.

Esta línea de ayudas también existe en el ámbito municipal, en numerosos municipios no sólo de la provincia malagueña. Y se convierte en agente fundamental para reforzar el día a día de un cupo muy extenso de escuelas deportivas y de equipos de cantera de los que saldrá la elite del mañana.

Hace unos días compartí experiencias con la excelencia del deporte andaluz en Vélez-Málaga y coincidían responsables de muchas entidades en el papel de los medios de comunicación a la hora de poder justificar este tipo de subvenciones. Cualquier reseña por pequeña que sea puede constituir un balón de oxígeno con el que prolongar el plan de trabajo para quienes practican en edad de formación numerosas disciplinas minoritarias.

En estos tiempos tan veloces, en la era de las fake news, de la baja comprensión lectora y el galopante déficit de atención, se nos escapan con demasiada frecuencia logros históricos que en el deporte base demuestran hasta qué punto Málaga es capaz de competir. Son las escuadras en categoría absoluta, los deportistas a tiempo completo, sólo la punta del iceberg de un carrusel interminable de monitores, entrenadores y de familiares que ponen sobre la mesa hasta el tiempo que no tienen, con el único fin de hacer posibles los sueños de jóvenes que en el deporte crecerán con esos valores que, con demasiada frecuencia, parecieran en vías de extinción.

Málaga Compite permite rebajar los costes de las entidades deportivas en materia de arrendamiento de instalaciones, transporte o alojamientos vinculados a la participación en las competiciones. Pero también propicia que se financien primas de seguros de accidente o de responsabilidad civil, cuyo tomador sea la entidad deportiva, así como material deportivo relacionado con la actividad deportiva sin que en el mismo figure el material textil. Incluso se podrán afrontar gastos federativos en general o los costes salariales derivados de la contratación de técnicos, entrenadores, monitores o preparadores físicos.

Decíamos al principio que María Torres o Raúl Ortiz, en otra iniciativa impulsada por la Diputación, recorrían instalaciones deportivas o sedes de clubes en más de una docena de municipios. Así han podido impartir clases teórico-prácticas y compartir experiencias, así como los valores adquiridos en sus disciplinas o el propio aprendizaje vital acumulado, ante cientos y cientos de menores de edad.

Los municipios de Alfarnate, Antequera, Archidona, Benahavís, Canillas de Aceituno, Casabermeja, Frigiliana, Humilladero, Istán, Manilva, Mollina, Pizarra, Riogordo, Sierra de Yeguas, Teba o Torrox han sido sedes de una primera edición cuyo balance ha sido calificado con sobresaliente.

Porque las vivencias de quienes tanto han sacrificado en plena juventud han logrado calar entre quienes podrían algún día ocupar sus mismos espacios. Eso subrayan monitores y técnicos al evaluar ese contacto directo con referentes positivos y cercanos que no han dejado en los últimos años de sumar éxitos a una provincia desde siempre volcada con el deporte profesional.

Y es que cuando en ocasiones se pone en duda la perseverancia y la capacidad de esfuerzo de los más jóvenes, solemos perder de vista el papel de todos aquellos que practican disciplinas minoritarias. Son muchas veces las más sacrificadas de todas, pues la falta de medios y de recursos convierte en héroes a todos los que las hacen posibles.