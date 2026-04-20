Pakistán, entre la diplomacia y la ayuda militar a Arabia Saudí

El Gobierno de Islamabad se ha declarado dispuesto a acoger una nueva ronda negociadora entre EEUU e Irán mientras ayuda militarmente a Arabia Saudí.

El pasado sábado, el Ministerio saudí de Defensa anunció la presencia en el país de un nuevo contingente de tropas paquistaníes.

Según informaciones periodísticas, forman ese contingente en torno a 13.000 militares y entre diez y dieciocho cazas, que aterrizaron en la base aérea del Rey Abdulasis.

Con anterioridad se cree que había ya en Arabia Saudí hasta 10.000 militares del país asiático.

La llegada del nuevo contingente obedece a un acuerdo bilateral de defensa estratégica firmado por Riad e Islamabad el pasado septiembre.

Según ese acuerdo de defensa, cualquier ataque a uno de los dos países se considerará una agresión militar a ambos.

El Gobierno de Riad trata mientras tanto de convencer a Washington de que suspenda su bloqueo del estrecho de Ormuz y vuelva a la mesa de negociaciones con los iraníes.

Con su propio bloqueo, Estados Unidos trata de presionar a Teherán para que acabe con el cierre parcial de esa importante vía de agua, por la que circula normalmente en torno al 20 por ciento del petróleo mundial.

Lo que Riad parece temer sobre todo es que Irán convenza a sus aliados hutíes del Yemen para que bloqueen también el estrecho de Bab al Mandeb, que enlaza el mar Rojo con el golfo de Aden y conduce al canal de Suez y que es todavía más importante estratégicamente para el comercio marítimo mundial y no sólo el de hidrocarburos.

En los primeros días de la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, el ministro paquistaní de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, aseguró que con sus esfuerzos diplomáticos había evitado que Arabia Saudí sufriera ataques aún peores por parte de los iraníes.

Dar afirmó en una conferencia de prensa celebrada el pasado 3 de marzo que había pedido a Teherán que tuviese en todo momento en cuenta el acuerdo estratégico bilateral que su país había firmado con los saudíes.

A cambio, según dijo, el Gobierno de Teherán exigió seguridades de que Estados Unidos no usaría el territorio saudí para sus ataques contra Irán. Dar afirmó haber dado esas garantías a los iraníes.

Ello explica que, a diferencia de otros países árabes donde Estados Unidos tiene bases militares, Arabia Saudí fuera junto a Omán, que ofició de mediador, el menos golpeado por los iraníes.

Las relaciones militares entre Islamabad y Riad se remontan a 1967, cuando ambos gobiernos acordaron cooperar en materia de seguridad como reacción a una intervención militar de Egipto en el Yemen que preocupaba muy especialmente a los saudíes.

Eran los tiempos de la guerra fría entre los países árabes: Egipto estaba entonces con su presidente Gamal Abdel Nasser al frente de una coalición progresista, que tenía enfrente a un bloque conservador/reaccionario en torno a la monarquía saudí.

Tras la revolución islámica de Irán en 1979, Pakistán y Arabia Saudí firmaron en 1982 un nuevo acuerdo de defensa en el marco del cual los paquistaníes estacionaron una división militar en el país aliado.

Cuando en 2015 estalló el conflicto en el Yemen, se planteó la posibilidad de que Pakistán ayudara militarmente a los saudíes, pero el Parlamento de Islamabad se decidió por la neutralidad.

Pese a lo cual, Pakistán envió tres años después a Arabia Saudí un nuevo contingente militar, lo que provocó una crisis política en Islamabad: la oposición acusó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de haber violado una resolución del Parlamento.