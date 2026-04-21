Aprendizaje, experiencia y servicio social

Hay oportunidades que llegan en el momento idóneo. Justo cuando deseaba comenzar mi vida laboral, pero también continuar adquiriendo experiencias, desarrollando habilidades personales y participar en causas sociales descubrí el programa TIPJEV que ponía en marcha la Asociación Arrabal-AID siguiendo el modelo de la entidad francesa Service Civique Européen, que me permitía colaborar con iniciativas solidarias y acciones en beneficio de la comunidad al mismo que recibía una pequeña beca mensual.

La duración del proyecto, de seis meses, junto con la posibilidad de participar en diferentes áreas de trabajo en una organización sin ánimo de lucro, captó especialmente mi interés. El programa cuyo nombre original es ‘Tremplin vers l’insertion Professionnelle pour les Jeunes Européens engagés en Volontariat’ ofrecía la opción de rotar entre ámbitos como educación infantil, movilidad internacional o comunicación, lo que lo convertía en una experiencia ideal para explorar distintos entornos profesionales y ayudarme a definir mi futuro laboral.

Confieso que antes de comenzar mi participación en TIPJEV me sentía algo desorientada respecto a mi futuro, sin tener claro si debía continuar mis estudios, incorporarme al mercado laboral o decidir a qué quería dedicarme. El proyecto me brindó la oportunidad de aclarar estas dudas a través de la experiencia práctica. En una primera fase, trabajé en el área infantil, desarrollando actividades dirigidas a niños y niñas de entre tres y seis años. Entre mis funciones se encontraban la preparación de talleres de ocio y tiempo libre, así como el apoyo educativo a menores de mayor edad mediante refuerzo académico en materias como matemáticas e idiomas, especialmente inglés.

Tras varios meses en esta área, decidí ampliar mis conocimientos y asumir nuevos retos, incorporándome al área de Movilidad Internacional de Arrabal-AID. En esta etapa colaboré en la preparación de talleres dirigidos a adolescentes y en la gestión de documentación relacionada con la participación de jóvenes en diferentes actividades y programas. Esta experiencia me permitió desarrollar competencias organizativas, trabajar en contextos multiculturales y comprender mejor el funcionamiento de proyectos internacionales orientados a la juventud.

Uno de los momentos más relevantes de mi participación en TIPJEV fue la asistencia al Foro Internacional de la Paz y la Juventud vinculado a los Juegos Olímpicos, celebrado en Italia. Durante una semana, jóvenes de distintos países trabajamos de manera conjunta para reflexionar y proponer soluciones frente a diversas catástrofes naturales, además de participar en charlas y espacios de debate. Asimismo, tuve la oportunidad de participar en un programa Erasmus+ en Málaga, en el que, junto a otros veinte jóvenes de diferentes nacionalidades, abordamos y debatimos problemáticas sociales desde la perspectiva del emprendimiento social.

Echando la vista atrás y a escasos días de finalizar esta estancia de seis meses, puedo afirmar que TIPJEV me ha permitido adquirir un mayor conocimiento de la sociedad, de la importancia del Tercer Sector de Acción Social, así como desarrollar competencias transversales y emocionales fundamentales para la vida, como la empatía o las habilidades sociales y comunicativas. Concluyo esta experiencia con un profundo sentimiento de gratitud, llevando conmigo aprendizajes valiosos y recuerdos inolvidables que han contribuido de manera significativa a mi crecimiento personal y profesional. En un mundo tan polarizado como el actual, el establecimiento de un servicio cívico se antoja más necesario que nunca.