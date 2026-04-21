Opinión | Viento fresco
Parábola del futbolista
Escribe uno una columna sobre la mala educación de un balompedista y luego resulta que ni es maleducado ni la televisión ha mostrado bien la realidad
Tenía escrita una columna sobre la mala educación del capitán de la Real, Mikel Oyarzabal, que no quiso darle la mano ni a Ayuso ni a Juanma Moreno. Pero resulta que sí se la dio. Por lo menos a Ayuso, sí. Las imágenes de la entrega de la Copa en el palco que uno vio, y la consiguiente cataratas de tuits, hacían ver que Oyarzabal pasaba de largo (y olímpicamente) de Ayuso. Pero horas más tarde comenzó a circular la secuencia completa: sí saluda Oyarzabal. Lo hace quizás con demasiada antelación, tal vez por eso la siguiente secuencia, que lo muestra saludando a otro, al siguiente del palco, induce a error.
Procede tragarse la columna y los argumentos, que como aún es de buena mañana pueden ingerirse mojados en el café como si fueran churros. De repente la realidad le estropea a uno un texto. Para eso está la realidad, supongo. Y el texto se queda fuera de fecha, pudriéndose, amarilleando. Nótese leyendo parte de lo que tenía escrito: «El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, no saludó en el palco, cuando iba a recoger la Copa, ni a Juanma Moreno ni a Isabel Díaz Ayuso. Es tan buen futbolista como maleducado. Se le entiende que no sea fan de Ayuso, a Moreno, tal vez ni lo conoce, pero la cortesía es un atributo de la inteligencia. Y la educación, algo básico de lo que Oyarzabal, que tanto nos hace disfrutar con su fútbol, carece. Será cosa de su casa y de sus padres, o tal vez del ambiente político de cierta Euskadi o del miedo o de su botaratismo y dificultad para aprender, pero lo cierto es que resulta básico dar la mano a alguien, por civilidad, que solo quiere felicitarte y entregarte un copón».
Esa parrafada que acaba de leer no vale para nada. Hay que ver la cantidad de renglones que puede producir que un futbolista salude o no a unos políticos. Oyarzabal es bien educado y un señor y un gran futbolista. Es la televisión (queriendo o sin querer) la que ha manipulado la realidad. Es también una cuestión de miradas: si buscamos el morbo, lo encontraremos; aunque Oyarzabal salude con todo su cariño a Ayuso, si nos empeñamos en ver hostilidad, veremos hostilidad. Lo cierto es que este pobre chico se fue a la ducha con gotas de sudor -de tanto abrazar y dar manos- de muchísima gente, del presidente de la Real, del Rey, de los alcaldes de Sevilla y San Sebastián, de los presidentes autonómicos, de tanta y tanta gente. Había más gente en ese palco que en toda la España vaciada. Lo interesante sería saber cómo se han saludado entre ellos. Y lo que vemos luego desde nuestras casas.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- Urbanismo detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
- El auge de Málaga y la Costa del Sol dispara el interés del comprador internacional de vivienda de lujo: así están los precios
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales
- Afectaciones en el tráfico de la AP-7 a partir del domingo por obras
- Sólo 9 pueblos de Málaga de menos de 3.000 habitantes mantiene su población