Los conocí a edad temprana en un aula donde tras su gran ventanal observaba y percibía un mandarino que se erguía en el centro del patio como faro luminoso, anaranjado y frutal, el cual alumbraba mis primeros pasos educativos a través de las cálidas voces de las madres mercedarias Concepción y Trinidad. Ellos comenzaron a custodiarme en la infancia. En la confusa adolescencia me invitaron a alcanzar entendimiento y conciencia para descubrir otros mundos y todo aquello que esa revelación suponía: un viaje iniciático inspirador e imaginativo con la lectura como «jábega» – red de pesca compuesta de un copo y dos bandas, de la cuales tiraba desde mi orilla por medio de cabos largos de páginas-.

En el período universitario, además de ser compañeros de escritorio, se transformaron en veraces cómplices nocturnos que despertaban mi imaginación, curiosidad y conocimiento; sustentaban la génesis de nuevas ideas; permitían ponerme en contacto y empatizar con otras personas e intérpretes de esta existencia: una ‘Divina Comedia’ la cual evidencia el peregrinar de la condición humana en busca de «la luz» con el estímulo de la razón (Virgilio) y el respaldo de la fe (Beatriz); nos inducían a adentrarnos en temáticas inherentes sobre la humildad, el perdón y el amor. Después del tiempo transcurrido, se han transfigurado en un viaje convertido en trova a la humanidad que nos permiten ir creciendo vinculados.

Mañana celebramos, junto a la revista ‘Litoral’, el Centenario del Día del Libro (1926-2026). Esta efeméride se fija en fortalecer las unidades dinámicas que rodean al libro; garantizar el acceso universal a la cultura y fomentar la creación literaria. Siempre libros.