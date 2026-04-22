Opinión | Málaga de un vistazo
Siempre libros
La revista 'Litoral' se une a la celebración del Centenario del Día del Libro, fijando su objetivo en el acceso universal a la cultura
Los conocí a edad temprana en un aula donde tras su gran ventanal observaba y percibía un mandarino que se erguía en el centro del patio como faro luminoso, anaranjado y frutal, el cual alumbraba mis primeros pasos educativos a través de las cálidas voces de las madres mercedarias Concepción y Trinidad. Ellos comenzaron a custodiarme en la infancia. En la confusa adolescencia me invitaron a alcanzar entendimiento y conciencia para descubrir otros mundos y todo aquello que esa revelación suponía: un viaje iniciático inspirador e imaginativo con la lectura como «jábega» – red de pesca compuesta de un copo y dos bandas, de la cuales tiraba desde mi orilla por medio de cabos largos de páginas-.
En el período universitario, además de ser compañeros de escritorio, se transformaron en veraces cómplices nocturnos que despertaban mi imaginación, curiosidad y conocimiento; sustentaban la génesis de nuevas ideas; permitían ponerme en contacto y empatizar con otras personas e intérpretes de esta existencia: una ‘Divina Comedia’ la cual evidencia el peregrinar de la condición humana en busca de «la luz» con el estímulo de la razón (Virgilio) y el respaldo de la fe (Beatriz); nos inducían a adentrarnos en temáticas inherentes sobre la humildad, el perdón y el amor. Después del tiempo transcurrido, se han transfigurado en un viaje convertido en trova a la humanidad que nos permiten ir creciendo vinculados.
Mañana celebramos, junto a la revista ‘Litoral’, el Centenario del Día del Libro (1926-2026). Esta efeméride se fija en fortalecer las unidades dinámicas que rodean al libro; garantizar el acceso universal a la cultura y fomentar la creación literaria. Siempre libros.
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- Rubi, entrenador del Almería, se rinde al Málaga CF y a Funes: 'Hacen bien infinidad de cosas
- La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
- Dimite la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, tras ser detenida por la Guardia Civil
- La DGT avisa a los conductores malagueños que realicen esta maniobra tan común en la autovía: se enfrentan a multas de 200 euros