Rusia advierte a Europa

Rusia acusa a Europa de participación directa en la guerra de Ucrania y advierte de las consecuencias que esa escalada militar puede tener para los países del continente.

Hasta ahora sólo era posible escuchar ese tipo de acusaciones en los medios públicos rusos de labios de algún militar o de ciertos comentaristas descontentos con la lenta marcha del conflicto, pero el Gobierno las hace ahora oficiales.

Así, en clara señal de advertencia a Occidente, el ministerio ruso de Defensa ha publicado una lista de empresas europeas que se dedican a fabricar drones y otro material bélico para Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó recientemente varias capitales europeas y su Gobierno firmó con algunos gobiernos como el alemán o el británico contratos para la fabricación conjunta de drones y misiles sin limitación de alcance, es decir capaces de alcanzar objetivos muy en el interior de Rusia.

El canciller federal alemán, Friedrich Merz, insistió durante la visita de Zelenski a Berlín que «Rusia no puede ganar la guerra» y que Alemania, como el resto de los países europeos, hará todo lo posible para que así sea.

Por su parte, el ministro británico de Defensa, John Healey, anunció que su país enviará a Ucrania hasta 120.000 drones de distinto tipo.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, acusa a Finlandia y a los Países Bálticos de permitir el paso por su espacio aéreo de los drones ucranianos que atacan a Rusia.

Según el secretario del Consejo, Nikolái Pátruschev, es imposible que los drones que han atacado últimamente algunos puertos rusos en el Báltico como los de Ust-Luga y Primorsk cubrieran los 1.400 kilómetros de distancia entre la frontera norte de Ucrania y la región de Leningrado sin pasar antes por esos países de la OTAN, lo que los convierte directamente en cómplices.

El expresidente ruso y actual vicepresidente de su Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, conocido por no tener pelos en la lengua, advirtió a los gobiernos europeos de que la lista de empresas de armamento europeas que colaboran con Ucrania que ha publicado el ministerio de Defensa es «una lista de objetivos potenciales» de Rusia.

Según un portavoz de ese ministerio, el reciente ataque a la localidad rusa de Briansk con un misil franco-británico del tipo Storm Shadow no pudo tampoco llevarse a cabo sin la participación de técnicos militares del Reino Unido.

El ministerio ruso de Asuntos Exteriores acusó a Londres de implicación directa en el conflicto y convocó a los embajadores del Reino Unido y Francia para expresarles oficialmente su protesta.

Según el exmilitar y hoy analista estadounidense Scott Ritter, las que calificó de «provocaciones» de los gobiernos europeos no quedarán seguramente sin respuesta por parte de Rusia, y ésta puede ser «decisiva», advirtió.

Ritter no cree, por otro lado, que en las circunstancias actuales, con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos fuese a considerar un eventual ataque de Rusia a un país europeo como un ataque al conjunto de la OTAN y cumplir lo que establece el artículo 5 de la alianza militar sobre defensa colectiva.

Los gobiernos europeos están jugando con fuego y los ciudadanos del continente, a los que nunca se ha consultado sobre la guerra con Rusia, deben saber a lo que sus países se exponen con la continuación de ese conflicto.