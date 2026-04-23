¿Le gustará a Abascal la cena del pescaíto?

Vox gestionará el Turismo en Aragón. Tres consejerías, una con rango de vicepresidencia, le han arrancado al PP de Jorge Azcón. Y un senador autonómico y un puesto en la Mesa de la Cámara. Cogobierno maño con los ultras.

Turismo. Estamos a punto de ver si Abascal cree en cosas como Fitur, la cena del pescaíto (que en el caso de Aragón tal vez sea la cena del ternasco), el «gran esfuerzo promocional del destino», «la lucha contra la estacionalidad» o «la necesidad de una mayor conectividad aérea», que son muletillas, objetivos, citas, eventos, clichés propios del turismo y su industria. Cosas propias de la política turística tradicional.

Vox repartiendo cuantiosa publicidad institucional, viajando a las ferias, a la ITB de Berlín, a la World Travel Market de Londres o incluso a la Borsa de Milán, que yo no sé la manía de no ir, con lo bien que se come allí y lo simpáticos que son los italianos. Más ahora que está Meloni.

Claro que conociendo a los de Vox, que no son partidarios de los extranjeros, tal vez su política turística se circunscriba a atraer nacionales. Prioridad nacional. Veremos publicidad de «Visite Aragón, hombre, que solo se vive una vez» pero en Andalucía, en Madrid, en Galicia, pero no más allá, no vaya a venir, qué sé yo, un polaco y se quede a vivir en Calatayud, aunque bueno, los polacos son rubios y católicos y de la UE, tampoco pasa nada. No sé yo si Aragón a partir de ahora va a suponer competencia en la atracción del turismo árabe, habría que advertirles del hecho cierto de que los jeques gastan mucho, eso sí, tienen la manía de tener sus propias costumbres. Paguitas no piden.

Vox pide un ámbito de gestión amable con abundante presupuesto, un área en la que incluso en caso de zoquetismo extremo es difícil cagarla en la gestión. Si vienen muchos turistas, medalla. Si vienen pocos es que hay crisis económica o internacional. Turismo. Un departamento que también les permite practicar su afición favorita: la guerra cultural. Una Consejería con abundantes puestos para colocar gente, además. No demos ideas.