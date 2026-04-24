Un aplauso para Melvin

Morgan Freeman es un excelente actor y además un gran seguidor del baloncesto, en concreto de su universidad Ole Miss. En la pequeña localidad de Oxford, aproximadamente a una hora en coche al norte de Memphis en el estado de Misisipi, le hemos visto en multitud de ocasiones animando a los Rebels e incluso hablando con Sebas Sáiz, cuando el pívot español que ahora triunfa en Japón defendía los colores del equipo universitario.

Con ‘Million Dollar Baby’ ganó un Oscar de la Academia. Esa película es quizás una de sus tres mejores actuaciones, junto a las que realiza en ‘Cadena Perpetua’ y ‘Seven’. En esta última interpreta al detective William Somerset, un veterano a punto de jubilarse, que cuenta con la ayuda del joven David Mills (Brad Pitt), para tratar de capturar a un asesino en serie, John Doe (Kevin Spacey), que se inspira en los siete pecados capitales.

En una mítica escena de la película se dirige a sus hombres con una frase que forma parte de la historia del cine y que se adapta perfectamente a nuestro protagonista: «Este tipo es metódico, exigente y, lo peor de todo, paciente». Una descripción que encaja perfectamente con Melvin Ejim. En sus años en el Unicaja trabajó en silencio buscando oportunidades; cuando se las dieron rindió de manera excelente y, cuando no se las dieron, siguió trabajando sin levantar la voz.

De los seis jugadores que abandonaron este verano el equipo, y que tanto se echan de menos (Carter, Osetkowski, Taylor, Sima, Saint-Supéry y Ejim), es el único que fue cortado por el club. A pesar de ello, nunca hemos oído una palabra de reproche en su boca; más bien al contrario, siempre que habla del Unicaja y de Málaga es para mostrar su cariño y amor por el club y la ciudad. Su mujer y sus cuatro hijos han encontrado en España, y en Málaga, un hogar. En este país que también es muy especial para esta familia canadiense de origen nigeriano, ya que su hermana juega en la liga española y sus hermanos lo han hecho en distintos equipos de nuestra geografía.

Mañana, a las 18.00 horas, llega al Carpena un jugador fundamental en esta etapa gloriosa del Unicaja. Melvin ha ganado seis títulos de verde, todos menos la Intercontinental de este año. Su trabajo no era tan llamativo como el de sus otros compañeros, pero sin él no se hubiera entendido este equipo. Todo lo que no sea una cerrada ovación y un gran reconocimiento no sería entendible.

Ejim está en su mejor momento de la temporada tras tres partidos ante Tenerife, Zaragoza y Barcelona, en los que promedia casi 25 puntos y más de 7 rebotes por encuentro para casi 31 puntos de valoración. Un año en Lleida en el que, con 10 minutos más por partido, casi dobla sus cifras de anotación y sube 4 puntos su acierto en el triple.

Melvin es claramente el mejor jugador de este equipo, después de James Batemon, que con 10 victorias ya tiene casi asegurada la permanencia y que medirá el nivel de la crisis cajista. Suerte, Carpe Diem…