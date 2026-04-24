Opinión | El ruido y la furia
Los nuestros
La genealogía demuestra que más de un millón de personas fueron necesarias para la existencia humana hace 500 años
Conozco los apellidos de mi padre y los de los padres de mi padre.
Sé que mi abuelo paterno tenía dos hermanastros y que su madre murió quemada y loca, o loca y quemada (se rumorea en la familia que fue su estado de locura la que la llevó a prenderse fuego a sí misma). Del padre de mi abuelo desconozco el nombre de pila y el segundo apellido. De mi abuela paterna conozco su nombre completo y que tuvo tres hermanas y tres hermanos. No sé nada de sus padres.
De los padres de mi madre tengo los nombres y los de sus hermanos, a alguno de los cuales conocí. De los padres de mis abuelos maternos tengo también el nombre completo. De la madre de mi bisabuela sé el nombre y el primer apellido, y conservo una vieja foto en la que aparece junto a mi abuelo, que era solo un muchacho. De su marido no tengo noticias.
Más atrás de eso no sé nada, absolutamente nada. Intento hacer unos cálculos.
Como cualquiera, tengo dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos y treinta y dos ‘tatara-tatarabuelos’ en la quinta generación ascendente. Y así sucesivamente, de tal forma que en la décima generación ya son 1.024 personas de las cuales desciendo de forma directa.
Y si me remonto a hace quinientos años, es decir, a veinte generaciones, la cifra asciende ya a 1.048.576. Dicho de otra forma, estoy aquí gracias a la participación de más de un millón de personas. Con una sola que hubiese faltado yo no estaría aquí asombrándome de estar aquí.
Pero si en quinientos años han transcurrido unas veinte generaciones, en trescientos mil años (desde la aparición del homo sapiens, nuestra especie) habrán transcurrido unas doce mil. Eso viene a significar dos elevado a doce mil. Es mucho más de lo que sé calcular, me temo.
En ese inmenso número de personas hubo, debió haber, campesinas, soldados, maestras, tenderos, esclavas, marinos, sacerdotisas, ladrones, prostitutas, poetas, asesinos… Gente que tuvo la piel más clara o más oscura, gente del sur y del norte, errantes como somos todos, hablantes de lenguas distintas, algunas ya muertas y olvidadas. Gente que rezó a dioses distintos o que descreyó de ellos como yo mismo descreo, y que solo creía en la luz de la mañana cuando nacía la mañana.
Y toda esa gente he hecho falta para esto, para que yo hoy, como quien mira a las estrellas, comprenda que es inútil, que no sé contar quién soy. Y ahora, por lo visto, lo que importa es ser «uno de los nuestros». Y yo una vez más sin saber quiénes son «los nuestros» porque no sé siquiera quiénes son los míos, excepto esos que por la noche, cuando cierro la puerta de la casa, quedan del lado de dentro.
- La Audiencia de Málaga decreta la orden de busca y captura contra la familia Al-Thani
- Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
- Emasa devolverá 21,4 euros de media a 59.315 clientes para compensar un desfase en facturas desde 2013
- El tren de alta velocidad volverá a conectar Málaga con Sevilla y Madrid a partir del 27 de abril
- El nuevo paseo marítimo de Pedregalejo solo dejaría libres 3 metros a los peatones
- Se acabó usar el coche como trastero: la Guardia Civil multa a los conductores malagueños con 200 euros por llevar estos objetos sueltos
- La Feria Sabor a Málaga recala por tercer año en Benalmádena
- La Aemet avisa de calor y calima en Málaga con temperaturas de hasta 30 grados