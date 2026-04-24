Vuelve el AVE

El día 30, a Madrid de nuevo en AVE. A paso lento, tres horas y pico, con menos conexiones al día. Los hoteleros y hosteleros tienen nuevas excusas para hacer cálculos exagerados y estrambóticos sobre sus pérdidas, lo que han hecho siempre, por otra parte.

Hubo un presidente de los hoteleros de la provincia, hace muchos años, bendito hombre hecho a sí mismo, que cuando lo llamaba un periodista para que le evaluara el porcentaje de ocupación hotelera de un puente o vacación decía: un momento. Todos los plumillas del ramo sabíamos que lo que hacía seguramente en ese momento era sacar el dedo por la ventana e inventarse el porcentaje. Que si no era cierto estaba bien traído, todo hay que decirlo.

Los del PP, ahora que se reanuda el servicio dicen, después de no parar y parar de exigir la reanudación del servicio, que reabrirlo ahora es electoralista. No se aclaran ni ellos. Si te parece, lo abren en Navidad.

El ministro Puente no se baja de su altanería aunque últimamente está más didáctico y nos enseña en redes los ingentes trabajos en Álora, veinticuatro horas al día y con abundantes medios. Veinticuatro horas al día y con abundantes medios cuando la prensa apretó y apretó la demanda y cundió el cabreo de los que, miles y miles, necesitan tomar un AVE a Madrid, que no es cosa de cuatro señoritos y sí una necesidad social, económica, turística.

Celebremos que hay AVE y recemos para que el restablecimiento total (veintitantas conexiones al día, dos hora y veinte de trayecto) sea pronto, si bien las previsiones más optimistas (los optimistas bien informados) son que nos dé el verano con un servicio deficiente. El consuelo es que de toda esta crisis de la alta velocidad hemos aprendido que a veces las cosas las hacíamos demasiado rápido. Como muy a la ligera.