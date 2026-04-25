Opinión | En corto
Con la Biblia hemos topado
Al parecer Trump, tras el choque con el Papa, se ha aprestado a la lectura de la Biblia, para saber de qué va la cosa. Si se lo toma en serio (que no creo) podría acabar de fundirse su cerebro. ¿Tiene alguien cerca capaz de aclararle la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, explicándole que no tienen mucho que ver y por eso mismo clavaron en una cruz al autor del segundo? ¿Sería su yerno Jared el más indicado?. Ya se que es un asunto espinoso si los hay, pero tampoco hay por qué callarlo. Digamos que en todo el actuar un tanto primario de Trump hay algo veterotestamentario, aunque no creo que sepa qué es. ¿Podrán convivir en su cabeza el Dios tremendo y un tanto belicoso del Antiguo con el compasivo y pacífico del Nuevo?. Meterle en vena el Sermón de la Montaña podría provocarle un choque anafiláctico. Mejor no desequilibrarlo más mientras tenga cerca el botón nuclear.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia de Málaga decreta la orden de busca y captura contra la familia Al-Thani
- Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
- Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por la rotura del saneamiento en la desembocadura del Guadalhorce
- Un camión de pan y dulces de Valencia para los vecinos de Lagunillas y Carranque
- Del calor a la DANA: la Aemet avisa de lluvias y tormentas en Málaga este fin de semana
- Luz verde a la rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga como centro cultural
- All Iron y el operador Líbere Hospitality abren en pleno Centro de Málaga un edificio con 23 apartamentos turísticos
- La marisquería de Málaga que ha conquistado a Carlos Herrera con su pescado y marisco fresco: 'Momentos así nos recuerdan por qué amamos lo que hacemos