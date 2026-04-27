La tecnología avanza a pasos agigantados. Literalmente, sí. Vaya últimos días de abril que llevamos. Si hace poco más de una semana observábamos atónitos cómo un humanoide rebajaba en casi siete minutos el récord humano de la media maratón, dejándolo en 50 minutos y 26 segundos, este domingo hemos visto cómo dos participantes en la maratón de Londres pulverizaban la barrera de las dos horas. El ganador fue el keniano Sabastian Sawe, que corrió a una media inferior a los dos minutos y 50 segundos por kilómetro.

Vamos a récord por semana. Algo está pasando, desde luego. China ha afinado hasta el extremo durante 2025 la configuración de sus robots con características humanas y ya hizo una demostración de fuerza con motivo de las celebraciones por su particular entrada de año. Lo siguiente fue mostrar hasta qué punto un humanoide puede destrozar registros impensables para el hombre.

Atrás quedan aquellos tiempos en los que una máquina con piernas y brazos electrónicos no dejaba de perder el equilibrio y de tener que ser recogida para ponerla en pie. Es cierto que muchos prototipos siguen todavía sin alcanzar nuestras prestaciones físicas. Pero lo conseguido hace escasas fechas en la prueba atlética con presencia de humanoides autónomos reabrió como nunca el debate internacional sobre un futuro marcado por máquinas que casi ni pidan «permiso» para llegar a doblegar a sus dueños.

El prototipo chino batía la marca en la media maratón en uno de los recintos tecnológicos de Pekín y prácticamente reducía a la mitad lo que otros humanoides habían intentado 12 meses antes. El robot más rápido en esta distancia no había bajado de las dos horas y media. Es impresionante hasta qué punto se ha logrado avanzar en estas vanguardias. Así lo pensaría el aún poseedor del récord de la media, el olímpico Jacob Kiplimo. El ugandés lo mantiene en 57 minutos y 20 segundos.

Como curiosidad, la prueba con robots de hasta casi 80 instituciones chinas se celebró por un circuito independiente al que midió las prestaciones de 12.000 corredores humanos. Es decir, se volvió a aprovechar la celebración de la prueba popular de la distancia en la capital china. Quién sabe si en unos años una ciudad con tanto potencial tecnológico como Málaga no incorpora también la categoría para robots en maratones y carreras populares. Al tiempo.

Desconocemos lo que se le pasó a la cabeza a Sawe cuando a las puertas de la maratón de Londres, donde partía como uno de los favoritos a la victoria, vio al robot corriendo a una media de menos de 2 minutos y 25 segundos por kilómetro hasta destrozar las mejores marcas humanas. Lo mismo se dijo que por qué no hacer lo imposible este domingo.

A sus 31 años no sólo revalidó el triunfo de hace 12 meses sino que se convirtió en el primer atleta de la historia en bajar de las dos horas en una prueba de maratón homologada. De camino, el segundo clasificado, el etíope Yomif Kejelcha también bajó de las dos horas. Acabó el trazado de los 42,195 kilómetros a 11 segundos del ganador, en 1 hora, 59 minutos y 41 segundos.

Tercero fue el vigente plusmarquista de la media, el ya referido Jacob Kiplimo, que también corrió por debajo del anterior récord de maratón. Detuvo el cronómetro en 2 horas y 28 segundos, por debajo de las 2 horas y 35 segundos de la anterior marca mundial. Es decir, que Sawe con su generoso esfuerzo arrastró hacia lo hasta ahora imposible a dos de sus rivales. De hecho, él mismo quiso agradecer a quienes le acompañaron al menos durante 30 kilómetros por el reto superado.

¿En qué momento nos encontramos desde el punto de vista tecnológico? En cuanto a los atletas, el debate abierto sobre el uso de zapatillas con una amortiguación superlativa casi a diario proporciona nuevas marcas personales dentro de la elite internacional. Y en el terreno de las máquinas, la introducción de dispositivos para refrigerar a los humanoides, así como la depuración de los movimientos con ayuda de la IA, nos marcan un horizonte de barreras por romper prácticamente impredecible. Ahí mejor que tomen la palabra los filósofos.

Porque como vienen advirtiéndonos estos últimos, cada vez actuamos más de una manera autómata, al dictado de pantallas y de algoritmos. ¿Acaso es mentira?