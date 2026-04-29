El 3 de junio de 1976, en vísperas del 2º centenario de la independencia norteamericana, el rey Don Juan Carlos donó al Pueblo norteamericano una gran estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez, que entonces era un olvidado héroe cuyas victorias fueron la clave del nacimiento de los Estados Unidos. Y que lamentablemente continuó siéndolo, al menos en España

Hace 25 años, antes de que en 2008 un pequeño grupo de malagueños creara la Asociación Bernardo de Gálvez, se comenzó a trabajar gratis et amore para recuperar del olvido a tan insigne figura. Feliz consecuencia fue que en 2014 quedó colgado su retrato en el Capitolio de Washington. Días después el presidente Obama lo nombró Ciudadano Honorario de Estados Unidos, gracias a Marco Rubio -entonces senador por Florida- y a las Hijas de la Revolución Americana. Para ello los riquísimos Archivos españoles resultaron claves.

No cabe hoy olvidar a los otros Gálvez, nacidos también en Macharaviaya. Matías, padre de Bernardo, de feliz recordación en Tenerife, tuvo una heroica trayectoria en las selvas tropicales de Guatemala, logrando vencer y expulsar de allí a los invasores ingleses. Llegó a ser teniente general y posteriormente virrey de Nueva España, hasta que falleció en México.

Su hermano José, letrado de altísimo prestigio, organizó la expedición que evangelizó y civilizó California, cuyo apóstol fue Fray Junípero Serra, junto con 21 franciscanos, protegidos por soldados españoles al mando del capitán Portolá. Muy pronto se cumplirán 250 años de la fundación de San Francisco de California por Juan Bautista de Anza. Este Gálvez desempeñó luego un muy relevante papel como ministro Universal de Indias.

Miguel, el tercer hermano, también extraordinario jurista, fundó la Real Academia de Derecho Español y Público, hoy de Jurisprudencia y Legislación. Como más caracterizado miembro del Consejo Supremo de Guerra -y junto con José- diseñó la estrategia de España en América para la guerra contra los ingleses y en favor de la independencia norteamericana.

Málaga nunca debería olvidar a estos Gálvez: impulsaron el encauzamiento del Guadalmedina y las obras del Puerto, crearon la Alameda, que con sus 60 metros de anchura fue una extraordinaria iniciativa urbanística. También les debemos la Aduana, o el Real Colegio de San Telmo, o la Económica... Además José fomentó la aclimatación de frutos tropicales, como el aguacate, que hoy constituye una gran riqueza para Málaga.

En reconocimiento a sus extraordinarios méritos José y Miguel fueron nombrados Regidores Honorarios y Perpetuos del nuestro Ayuntamiento. El cuarto de los hermanos, Antonio, también militar, tuvo menor relevancia. Como en su matrimonio no tuvo descendencia adoptó una niña que llegaría a ser la famosa dramaturga María Rosa de Gálvez.

Bernardo se incorporó al ejército con apenas 16 años. Después, al mando de un centenar de soldados de cuera, luchó contra los apaches para defender a los campesinos de Chihuahua y Texas. Allí combatió sin contar los días, ni los meses ni los años, como prescribe el Credo Legionario, infundiendo en su tropa el orgullo de ser el cuerpo más veloz y resistente...

Años después, tras participar en el desembarco de Argel, fue nombrado gobernador de Luisiana. Con arrojo organizó allí lo que hoy sería un Tercio de La Legión incorporando españoles peninsulares y americanos, indios, negros, mestizos y voluntarios norteamericanos, con los que logró vencer a los ingleses en la campaña del Misisipi. El patriota de Luisiana Oliver Pollock fue excepcional testigo de ello. Y después, tras la toma de La Mobila, superando serias adversidades, logró el resonante éxito de conquistar Panzacola.

La magistral obra del gran pintor Ferrer: Por España y por el Rey, lo retrata sobre la trinchera al frente de sus tropas. Allí recibió dos heridas, y antes otras cuatro: una en Argel y tres más luchando contra los apaches. Porque como se enseña en la Academia General Militar ... deseó siempre ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.

La conquista de Panzacola, el más importante bastión inglés en Norteamérica, rendida a Gálvez el 10 de mayo de 1781, fue un extraordinario triunfo de España. Carlos III lo premió con el ascenso a teniente general y el título de conde de Gálvez, con el mote YO SOLO para su blasón.

Nuestro gran héroe ha sido recuperado de un oprobioso y casi absoluto olvido merced a la apasionante labor que la Asociación realiza -con puntuales ayudas- y sobre todo con el incansable apoyo de nuestros 100 socios y nuestros 3.000 amigos, que se honran con su lema www.yosolo.org. Gracias a ellos Bernardo de Gálvez es hoy un gran héroe de España, de Estados Unidos y también de México. Allí murió siendo Virrey, apenas cumplidos los 40 años.

Al Ayuntamiento se debe el grupo escultórico de los Gálvez. Y la Diputación presidida por Elías Bendodo acordó hace años crear el Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez, iniciativa que lamentablemente se paralizó por la deleznable oposición de unos pocos. Esperamos que pronto pueda ponerse en marcha.

Pero hay más: Bernardo de Gálvez y su gran amigo y subordinado Francisco de Saavedra enviaron más de 120 toneladas de Pesos de plata al general Washington. Tan crecidísima suma fue transportada por buques franceses y fue la clave del decisivo triunfo de Yorktown. Pero los galos no dijeron que ese dinero era de España. Tan trascendental episodio se dio a conocer en Péndulo, la revista del Colegio de Ingenieros Técnicos y de Grado.

El próximo 4 de julio se conmemorarán los 250 años de la declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y España, por las victorias de Gálvez, por las acciones de la Armada, por la ayuda de todo tipo que aportó a las 13 colonias y por la citada e importantísima cantidad de dinero, fue la clave del triunfo de la Libertad.

El 26 de octubre de 1963, en un acto celebrado en el Amherst College de Massachussets, dijo el presidente Kennedy: Una nación se revela no solo por los hombres que genera sino también por los hombres que honra. Nuestro Ejército ha montado en Toledo una gran exposición que resume la decisiva contribución de toda la Nación española a la Independencia de los Estados Unido. El héroe principal fue Bernardo de Gálvez, que además supo sobreponerse a la enfermedad crónica que padeció los últimos 9 años de su vida.

Málaga es la primera ciudad de España en la que se ha expuesto otra amplia muestra de tan extraordinario episodio histórico -también organizada por el Instituto de Historia y Cultura Militar- y con la importante colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga. Tampoco cabe olvidar la gran película ‘Nosotros los Hispanos’, una obra de arte debida a José Luis López Linares, y por si lo expuesto fuera poco, la Universidad Internacional de Andalucía UNIA ha organizado en Málaga un Curso de Verano, en el que varios importantes investigadores difundirán múltiples facetas de tan egregios españoles.

Bernardo de Gálvez fue un extraordinario militar, un extraordinario gobernante y sobre todo una extraordinaria persona. Su insigne trayectoria estuvo regida por principios morales que quedaron magistralmente definidos en las Reales Ordenanzas de Carlos III: La reputación de su espíritu y honor, la opinión de su conducta y el concepto de su buena crianza ...

De Bernardo de Gálvez, Julien Poydras, gran poeta de la Luisiana española y excepcional testigo de los triunfos que alcanzó en 1779, dejó escrito: Gálvez merite la gloire de devenir inmortal...