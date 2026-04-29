Opinión | Málaga de un vistazo
Feria del Libro, camino y destino
Siempre analizo, en este plató transitorio en el que se conforma un trayecto en bus, a los pasajeros circunstanciales que habitan ese lacónico recorrido. Contemplo a una joven ensimismada en la lectura de un libro. Todo alrededor le es ajeno. En su semblante aprecio la sonrisa, la duda, el interés, la inquietud y el sosiego; toda una amalgama de impresiones enmarcadas página tras página durante este corto viaje hacia algún destino; entretanto, la absorta lectora continúa con su periplo entre las líneas trazadas por el autor. Bajo en mi parada. Mientras paseo hacia el Centro Histórico, evoco a la viajera abstraída en su culto quien me traslada al pensamiento del novelista, poeta y ensayista André Gide. El premio Nobel me advierte: «Ante ciertos libros uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin los libros y las personas se encuentran». El efecto estampado por un libro a veces es más importante que el libro en sí. Los libros, como un viaje, se inician con perplejidad y concluyen con una apasionada nostalgia. Mañana, jueves día 30 de abril, tenemos una cita con ellos en el Parque.
Inmersos en esa cierta añoranza la cual concede el tiempo, en esta 55ª edición, la Feria del Libro de Málaga vuelve a tener aromas de El Paseo del Parque entreverados con aires marinos, brisa la cual perfila a la perseverante Farola convirtiéndola en testigo incondicional de este singular encuentro. La muestra sigue creciendo con 71 casetas de libreros, editores e instituciones y expande su programación al auditorio Eduardo Ocón para que las gaviotas de Pimentel atiendan a la amplia representación de creadores invitados. Los libros son el bus, el tren, la travesía. Son camino y destino.
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