Diálogos de juventud: de Comesaña a la “Titán” de González

Una de las constantes que definen los tres últimos abonos de la Orquesta Filarmónica de Málaga es la capacidad de diálogo entre los planteamientos artísticos de las batutas invitadas y la recepción artístico-técnica de los profesores del conjunto; una sinergia que permite apreciar, desde la butaca, una notable solvencia en interpretación, comunicación y sensibilidad. Este último encuentro en la recta final de la temporada no ha sido la excepción, contando con el violín solista del sevillano Javier Comesaña y la batuta invitada del maestro madrileño Pablo González, quien retaba a los aficionados que llenaban el Teatro Cervantes con un programa que entabla diálogos desde la perspectiva de dos compositores, Mozart y Mahler, asomándose a sus primeros intentos: el primero con la definición del concierto solista y el segundo con su piedra angular sinfónica. Dos lecturas dialogando con la forma clásica como telón de fondo.

Mozart escribe, en el arco de pocos años al servicio del Arzobispo de Salzburgo, una colección de cinco conciertos para violín que, a pesar de su carácter funcional, no están exentos de la sensibilidad, arquitectura y sustancia dramática que alcanzaría el músico salzburgués en su madurez. En el trabajo de Javier Comesaña, destacaría la calidez del instrumento que maneja frente a una página como el Concierto para violín n.º 1 de Mozart, que exige elegancia y coherencia en el fraseo más que el mero efectismo virtuosístico que, aparentemente, dibuja el compositor en los tiempos extremos.

En el trasfondo de esta obra se aprecia la influencia de los maestros italianos en su escritura, algo que Comesaña aprovecharía junto a los atriles de la OFM marcando una línea centrada en la expresión. Esto quedaría especialmente definido en el tiempo central, donde la línea de canto dibujada por el músico sevillano se articuló en torno a la idea de claridad expositiva y un marcado intimismo cantabile; una línea melódica siempre sostenida con especial cuidado en los detalles o, lo que es lo mismo, la capacidad de expresar lo más hondo revestido de una aparente sencillez. Es precisamente esta idea el gran reto que supone la interpretación de Mozart, una excelencia que no siempre sobrevuela los atriles de la Filarmónica.

Frente a este Mozart de música funcional que no renuncia a destellos abstractos, se contrapuso otro primer trabajo sinfónico: la Sinfonía n.º 1, “Titán” de Gustav Mahler, partitura que desde sus primeros esbozos en 1884 no adquirió su forma definitiva hasta casi quince años después. Fue esta una versión con sustancia la leída por los profesores de la OFM comandados por la batuta de Pablo González. La interpretación trascendió desde el arco dinámico dibujado en el primer tiempo, con un claro énfasis en la acentuación, el sentido rítmico de las cuerdas, el empaste de unas maderas muy expresivas y dos secciones iluminadas: los metales y la percusión. Juntos alcanzaron a retratar las palabras con las que el propio Mahler definió este trabajo: el aspirar a contener, literalmente, el mundo.

Cabe destacar los capítulos centrales, especialmente un tercer movimiento irónico, mordaz y grotesco, dotado de la suficiente corporeidad y dinámica para lanzar la irrupción del capítulo de cierre. En este último, simbolizado como un camino desde la oscuridad a la luz, los temas cobran aquí un sentido heroico y triunfal. Versión, en definitiva, muy personal la expuesta por el maestro González, en constante reflexión y a la que aún da la sensación de que continúa madurando; lo cual, para un melómano, representa una invitación a seguir de cerca este proceso artístico.