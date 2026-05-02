El relato del sistema exitoso

Trabajadores del Costa del Sol duermen en coches para no sobrarles mes al final del sueldo. Cruz Roja anuncia que la población sin hogar se ha duplicado en Málaga en dos años. El Informe Foessa de Cáritas dice que hay más de 200.000 malagueños bajo el umbral de la pobreza, y más de 280.000 dejaron de comprar fármacos o seguir tratamientos por motivos económicos. El 46% de los hogares malagueños viven en situación de vulnerabilidad financiera inmediata, es decir, son incapaces de afrontar un imprevisto económico, y el retraso de una sola nómina basta para no poder pagar sus facturas, préstamos o hipotecas. Teniendo en cuenta el precio medio por m² en el mercado libre (3.179€) y el sueldo medio del malagueño (1.450 € netos en 12 pagas) se necesita una media de más de 16 años de sueldo íntegro para una vivienda. El precio medio del alquiler en Málaga está en 1.279 euros/mes, por lo que alguien con sueldo y alquiler medio tiene 171 € para agua, luz, transporte y comer. No debería sorprendernos sabida la definición del capitalismo, el cual antepone la acumulación de capital y el beneficio privado sobre otras prioridades, como las sociales o la prosperidad de la comunidad. El porcentaje de abstención en las últimas generales fue un 29,60%; en las andaluzas un 41,64%; y un 45,55% en las municipales de la capital. Tampoco sorprende, pues el sistema se retroalimenta con la inacción y frustración de sus ciudadanos. De lo contrario, existiría por ley el requisito de un mínimo quórum para validar unas elecciones. Y aún hay quienes afirman el éxito del capitalismo y lo obsoleto de otros sistemas. Claro que es exitoso, pero omitieron contar que sólo para unos pocos.