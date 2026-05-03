Sin sorpresas hasta ahora

Esta semana comenzaron los play off de la Euroleague, a cinco partidos con el objetivo de alcanzar una plaza para la Final Four de Atenas. Quizás se pueda ver en estos partidos el mejor baloncesto del mundo. En la NBA se potencian muchísimo las ventajas de uno contra uno por el nivel técnico de los jugadores y sus capacidades atléticas. También lo favorece la normativa que es muy rigurosa con los sistemas de ayudas defensivas y las dimensiones de la cancha, que es más grande que en Europa.

El baloncesto europeo es distinto, los equipos necesitan de sistemas de ataque más elaborados para conseguir ventaja, puesto que los sistemas defensivos son mejores, ya que están permitidas las ayudas en defensa. Pero a pesar de eso, en muchas ocasiones el gran volumen de partidos que disputan los equipos europeos, teniendo que disputar varias competiciones a la vez, hace que el número de entrenamientos no sea alto. Es por eso que muchos equipos usen el cambio directo como defensa principal en el bloqueo al jugador con balón y que en ocasiones ofensivamente su objetivo sea darle el balón al mejor jugador del equipo para que este resuelva en uno contra uno. Si nos ceñimos al más puro baloncesto colectivo, quizás los equipos más vistosos y diferentes de ver sean Fenerbahçe y Zalgiris que, curiosamente, se enfrentan en uno de los cuatro enfrentamientos de play off.

Pero a todo esto, tan táctico y posiblemente hasta engorroso para el aficionado, hay que añadirle un aspecto en el que el baloncesto europeo supera al americano. Hablo de la pasión con la que se viven los partidos en Europa y esta pasión le da una vistosidad que ayuda a convertir un partido de baloncesto en un espectáculo mucho mayor.

Hasta ahora se han disputado los dos primeros partidos de cada enfrentamiento de play off y no se han producido sorpresas. Fenerbahçe domina su serie por 2-0 haciendo valer el factor cancha, puesto que estos dos primeros partidos se disputaron en Turquía. Igual sucede con Olympiacos, que ha sido el mejor equipo de la competición en la fase regular y ha sacado con solvencia los dos primeros partidos en Atenas de su serie ante Mónaco. También domina su serie el Real Madrid por 2-0 ante Hapoel Tel Aviv. La diferencia en el ritmo de juego sumado a jugar en casa me han parecido claves para llevarse los dos primeros enfrentamientos.

Panathinaikos también tiene ventaja en su serie ante Valencia. Pero esta serie sí necesita un comentario distinto. No porque nos parezca extraño que los griegos puedan ir ganando este play off, sino porque estos dos primeros partidos se disputaron en Valencia. Es el único de los equipos con factor cancha en contra que ha sido capaz de ganar fuera de casa. Encima, no es que haya ganado uno de los partidos, sino que han vencido los dos. Claramente han sido los partidos más igualados de las cuatro series que se están disputando. Incluso el segundo partido se resolvió en la prórroga. La verdad que están siendo partidos para estudiar detenidamente cómo la defensa del equipo de Ataman está minimizando el baloncesto rápido de los de Pedro Martínez. En ataque, los griegos están sacando mucho partido al juego cerca del aro de sus grandes y a una situación con un doble bloqueo consecutivo al jugador con balón, en el que uno de los bloqueadores (el más grande) se va al aro después de bloquear mientras que el otro bloqueador se abre para recibir en ventaja. En baloncesto se le llama a esta situación ‘double drag’.

Puede ser cierto que quizás Valencia está echando en falta cierta experiencia en sus jugadores en partidos de esta categoría mientras que Panathinaikos está construido para ganar la Euroleague y casi todos sus jugadores ya han ganado esta competición en el propio Panathinaikos o en otros equipos.

Y también es cierto que, igual que juegan al baloncesto de maravilla, son un equipo que no sabe ganar y que no necesitan artimañas como que su presidente se pasee por detrás de la zona de auxiliares de mesa para reclamar no sé el qué. Hasta la policía tuvo que intervenir tras el final del segundo partido por la que se lió en el banquillo del equipo griego. Dimitri Giannakopoulos, que así se llama el propietario del Panathinaikos, ha sido sancionado con tres partidos por el bochornoso espectáculo que protagonizó, por lo que podría perderse los partidos de la Final Four de su equipo si ganasen el tercer partido de la eliminatoria contra Valencia.

Si me dicen que este hombre le dice a su equipo que se deje perder un partido de la eliminatoria para así estar él estar presente en esa Final Four, me lo creo. Pero oye, Valencia está totalmente capacitado para ser capaz de ganar en Atenas a Panathinakos. Ya lo hizo, sin ir más lejos, en la fase regular. Así que esperemos que no esté todo dicho aún en el cruce más interesante hasta ahora.

Fenerbahçe, Olympiacos, Real Madrid y Panathinaikos están por la labor de verse las caras en la Final Four de Atenas haciendo valer que los presupuestos te hacen tener muchas papeletas para llegar a ese gran objetivo. Aunque el equipo que mejor juegue pueda ser Valencia…