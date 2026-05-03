No es muy conocido en España, pero también por aquí hemos visto y oído hablar del teatro Kabuki. Se trata de una de las artes tradicionales japonesas, data del siglo XVII y me llama poderosamente la atención el extravagante maquillaje (keshō), pero también su música. En cuanto al contenido, pues se narran dramas históricos y conflictos, lo mismo que hoy en los juicios de la Audiencia Nacional o en la sala penal del Tribunal Supremo en las deposiciones de algunos comparecientes, adivinen quiénes.

En fin, va de suyo que el Gobierno mienta, pero tenemos derecho a exigirle que lo haga bien y no se le note tanto. Por ejemplo, mucho meterse Sánchez con Putin y, por la puerta de atrás, le compra a Rusia cerca de 10.000 GWh de gas en marzo. Y, en este caso, las compras no son de mascarillas, ya me entienden.

Por eso, no hay que fiarse ni un pelo de los poderosos, pero de ninguno. Por ejemplo, de algunos de los que comparecen en el juicio de la Operación Kitchen, casos de la triple S -Soraya Sáenz de Santamaría- y Rajoy, aquella chapuza que terminó con la sustracción de documentos de la supuesta caja B del PP al extesorero Bárcenas.

Con Vox, no pasan estas cosas, sino otras que tienen que ver con la falta de democracia interna, y como el jefe manda pues sus subordinados obedecen a la voz de ¡ar! Lo hemos visto en el voto unánime del Comité Ejecutivo Nacional con la separación de Javier Ortega Smith del mismo, no porque sea unánime la decisión, claro, sí por cómo se preparó esta bajo la presión de los más pelotas de la capilla, y después la patada para echarlo de la organización que él ayudó a fundar. Antes, ya se habían ido otros muchos, y lo que te rondaré morena.

Pero si se acerca uno a la Policía Local de Benalmádena, resulta que difunden una foto falsa generada con IA, sin advertirlo a los medios, de dos detenidos por robo. Cuando se dieron cuenta de la que se podía liar, reconocieron su maña. La pregunta es qué será lo que nos espera con nuestra acompañante en este mundo. El filósofo Demócrito de Abdera dijo que no existe nada excepto átomos y espacio vacío y que todo lo demás es opinión, bueno, el griego no conocía a este Alien que viene de incógnito en la nave.

Pero sigamos con los engaños. Sadie Gurman, del WSJ, informó esta semana que la administración Trump logró una acusación formal contra el Southern Poverty Law Center, alegando que la organización de derechos civiles defraudó a los donantes canalizando secretamente dinero a grupos extremistas, y es que estaba «fabricando el extremismo al que dice oponerse pagando a fuentes para avivar el odio racial», declaró el fiscal general Todd Blanche. Aquí fuentes son provocadores.

No solo por esto, pero también por esto, quieren asesinar a Trump y, aunque es la tercera vez que se intenta, el blanco de todos los odios no se deja, sus enemigos deben ser criminales de la extrema derecha, sin duda alguna, ¿quién sino? Y es que, antes de la cena con la prensa en el hotel Washington Hilton, un hombre que formaba parte de una concentración de protesta en sus puertas blandía un cartel que decía «muerte a todos ellos». Más claro, el Belondrade y Lurton, 2023.

Pero vamos al plato principal. Estados Unidos ha comenzado a integrar a Rabat en uno de sus sistemas de comunicaciones más restringidos, al tiempo que prepara en territorio marroquí un centro regional de entrenamiento en drones. La verdad es que no sorprende después de que el Gobierno español no permitiera ceder las bases de Rota/ Morón a operaciones contra Irán. Para más abundamiento, el digital de Casablanca, Le Desk.

Sin embargo, hay otro gran cortocircuito, el de Vox y PP con la jerarquía eclesiástica. Resulta que quienes tradicionalmente defendían a la Iglesia se alejan de ella, o ella de ellos, por la regularización masiva de inmigrantes, en cambio otros la aplauden por lo mismo y son los descendientes políticos de los que, allá por mayo de 1931, le prendieron fuego. Argüello, los rabillos de pasas ayudan a recuperar la memoria. Gonzalo de Berceo lo vio muy claro:

Quiero fer una prosa en román paladino,

en la cual suele el pueblo fablar a su vecino;

ca no so tan letrado por fer otro latino.

Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.