Opinión | En corto
En busca del futuro pasado
Las antes llamadas ‘lenguas vernáculas’ (hoy casi todas cooficiales en España) guardan secretos en sus pliegues, nueva razón para recuperarlas plenamente. En «La ignorancia», tal vez la más conmovedora novela de Milan Kundera, el regreso de su protagonista a la Bohemia de la que se había exiliado adquiere toda su potencia reveladora cuando, al caer de bruces en su lengua checa natal (en ese caso en un episodio íntimo inesperado), nota ascender desde sus raíces más profundas la pasión de generaciones y generaciones. Cabría pensar que, en el caso de la lengua asturiana, a falta solo de que se disuelvan o distiendan absurdas resistencias, este mágico juego de descubrimientos, en la memoria colectiva o mediante la intermediación de la literatura, no haya hecho más que empezar, deparando el inesperado afloramiento de historia y emociones largamente enterradas en una suerte de exilio interior.
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